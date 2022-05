Législatives 2022 en Haute-Garonne : le Comminges, fief socialiste menacé

En Haute-Garonne, la moitié du département tient dans une seule circonscription : la huitième. Elle va de Rieumes au pied des Pyrénées, en passant par Saint-Gaudens, soit le territoire du Comminges. Et sa particularité, c'est qu'il est socialiste, au moins depuis le redécoupage électoral de 1986, avec lequel la circonscription a pris sa forme actuelle.

Autre singularité : l’ombre de Carole Delga, qui plane sur cette élection. La présidente de la région Occitanie, Commingeoise revendiquée, n’a pourtant été députée que deux ans ici. En 2014, elle a laissé son siège à Joël Aviragnet, son suppléant, pour entrer au gouvernement sous François Hollande.

Aviragnet ? Connais pas

Mais elle laboure tellement le terrain commingeois, que beaucoup d'électeurs font l'amalgame : "je vais voter pour Delga", lance ainsi un retraité croisé à Luchon. Rose-Marie, habitante de Fos, le dernier village à la frontière espagnole, pensait même que Carole Delga était toujours députée : "Aviragnet ? Je ne le connais pas, lui. Il est quoi ? Socialiste ?"

L'ombre de Carole Delga, et la poussée du RN

Le député sortant Joël Aviragnet (élu sur son nom en 2017) est moins connu, moins médiatique. Mais c’est sur ses épaules que repose le défi de sauver cette terre socialiste. D'ailleurs cette année il bénéficie de l’union de la gauche, avec insoumis, communistes et écologistes. Et sa directrice de campagne est... Carole Delga. Elle-même qui s'est opposé à un accord PS-LFI au niveau national.

Or, ce territoire rose est pourtant en train de brunir… Au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête (50,6 %) devant Emmanuel Macron. Y compris à Martres-Tolosane, le village de la présidente de région. Un tel score du Rassemblement National, c'est incompréhensible pour Bernard, l'époux de Rose-Marie : "avant, il n'y avait que la gauche qui passait dans le coin. On a été surpris. Quand on est de gauche, on ne vire pas du jour au lendemain pour la droite !"

Même questionnement pour Christophe Deschamps, président des commerçants à Luchon, à propos de la bascule vers le vote RN : "ici, l'insécurité je ne le vois pas. On est aux antipodes des grandes métropoles comme Toulouse ou Montpellier. C'est un peu le pays de "Oui-Oui" ici, un petit paradis !". Un territoire où il n’y a pas de grande ville et où la délinquance reste limitée. A Saint-Gaudens, la capitale du Comminges, il n’y a que 12.000 habitants.

La ruralité et l'inégalité territoriale, au cœur de la campagne

La ruralité, et particulièrement l’égalité entre territoires, l’accès aux services publics notamment. Et selon Christophe Deschamps, qui a aussi fondé le collectif du Haut-Comminges, c’est encore plus valable dans un département de Haute-Garonne complètement déséquilibré, où la métropole toulousaine écrase tout : "je vois par exemple le maire de Melles qui se bat parce qu'il n'y a plus de distributeur de billets sur son territoire (celui de Saint-Béat vient de fermer). Venir à Luchon ou aller à Montréjeau, faire 40 minutes de voiture pour aller retirer 20 euros, c'est un scandale ! Ca, c'est le décalage très négatif entre la métropole et un territoire comme chez nous".

Faire 40 minutes de voiture pour retirer 20 euros, c'est un scandale !

Pour Christophe Deschamps, un député peut militer pour une loi sur le sujet. Et de tels outils, c’est utile pour les habitants, mais aussi pour les vacanciers. Car un des atouts économiques du Comminges c’est le tourisme : la nature, le patrimoine, et surtout le ski, Superbagnères ou le Mourtis.

Pour son dynamisme, le territoire ne peut pas compter sur l’industrie, il n’y en a pas vraiment. L'emblématique usine, c'est la cellulose de Saint-Gaudens. Il y a aussi un site chimique à Boussens, et un cimentier à Martres-Tolosane.

L'agriculture, et le vote Jean Lassalle

Ce qui fait vivre le Comminges, c’est encore beaucoup l’agriculture. Pour s’en rendre compte, cap sur Boulogne-sur-Gesse, à une heure de route au nord de Luchon (la circonscription est très grande). C’est là qu’est installé Jérôme Adoue, agriculteur, en céréales et viande. Il est aussi président des Pyrénéennes, le grand salon agricole de Saint-Gaudens.

Et lui aussi a les idées claires, sur le rôle d’un député : "La France ne s'arrête pas au périphérique de Paris, c'est un territoire à 80% rural. Nous avons besoin des élus de ce territoire pour défendre nos valeurs, nous aider dans notre quotidien, et modifier des lois qui sont parfois complexes".

Les gens attendent des élus qu'ils mouillent le maillot

Quant aux valeurs rurales, et pyrénéennes, c’est peut-être ce qui a poussé 10% des votants de la circonscription à choisir Jean Lassalle au premier tour de la présidentielle, devant les Républicains. Et ça signifie quelque chose pour Jérôme Adoue : "les gens se sont reconnus en lui, car il défend une parole et des idées qu'on a sur ce territoire, où on se sent parfois écarté, esseulé, ou incompris. Alors les gens attendent des élus qu'ils mouillent le maillot, comme au rugby".

Les candidats