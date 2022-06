Législatives 2022 en Haute-Savoie : Antoine Armand et Anne-Cécile Violland font leur entrée à l'Assemblée

La majorité présidentielle a conservé ses quatre circonscriptions en Haute-Savoie à l'issue du second tour des élections législatives, les deux autres demeurant aux mains des Républicains. La coalition Ensemble, dont seuls deux députés sortants, Véronique Riotton et Xavier Roseren, se représentaient, conserve les première, deuxième, cinquième et sixième circonscriptions dans ce département, bastion de droite où Emmanuel Macron était arrivé largement en tête au premier comme au second tour (30,53% et 61,69%) de la présidentielle.

Antoine Armand, à 30 ans, l'un des plus jeunes députés

On compte deux nouvelles têtes parmi les six députés de Haute-Savoie. Il s'agit tout d'abord d'Antoine Armand, 30 ans, haut-fonctionnaire du ministère de l'Economie, élu ce dimanche député de la 2e circonscription de Haute-Savoie sous la bannière de la majorité présidentielle. Avec 59,88% des voix, il bat la communiste Loris Fontana (Nupes) qui obtient 40,12% des suffrages.

Né le 10 septembre 1991 à Paris, il est diplômé de l'École normale supérieure et de l'Ecole nationale d'administration, et travaille au ministère de l'Economie et des Finances dans un service rattaché directement à Bruno Le Maire. Engagé auprès d'Emmanuel Macron depuis 2017, il est référent départemental de La République en Marche. En 2021, il avait été candidat aux élections régionales, sans succès. Passionné d'histoire, il dit être un "sportif modéré" aimant la randonnée et le ski.

Anne-Cécile Violland, la maire de Neuvecelle devient députée

Sur les bords du Léman, la nouvelle députée de la 5e circonscription s'appelle Anne-Cécile Violland. Elle obtient 60,09% ce dimanche soir face à Odile Martin-Cocher (Nupes-LFI, 39,91%). Entrée dans la vie publique à Neuvecelle comme conseillère municipale, puis adjointe et maire il y a 7 ans, cette psychologue de 49 ans, a pour la première fois adhéré à un parti en début d'année et rejoint Horizon, le parti d'Edouard Philippe.

