Législatives 2022 en Mayenne : les candidats souverainistes veulent faire mieux qu'il y a cinq ans

À moins de deux semaines de voter pour le premier tour des législatives, les candidats souverainistes sont en ordre de bataille en Mayenne. Sauf que deux sont inscrits sur la même circonscription et personne ne semblent les connaître. Le but en tout cas est de faire mieux qu'en 2017.

Qui à l'Assemblée nationale pour représenter la Mayenne ? Premier tour des législatives le 12 juin prochain, on saura qui succèdera à Guillaume Garot (député PS sortant, soutenu par la NUPES) dans la première circonscription, Géraldine Bannier (député MoDem sortante et soutenue par la majorité présidentielle) dans la deuxième et Yannick Favennec (député UDI sortant et soutenu par la majorité présidentielle) dans la troisième.

Certains candidats ont attendu le dernier moment pour déposer leur dossier, comme ceux de la droite souverainiste, notamment les partis de Debout la France de Nicolas Dupont Aignan et des Patriotes de Florian Philippot. Les deux partis ont passé un accord dans la première et présentent un candidat DLF dans la deuxième et la troisième.

Deux candidats souverainistes dans la première et un nouveau dans la deuxième

Il y a deux candidats souverainistes dans la première circonscription, normalement laissée aux Patriotes selon Debout la France : Siegfried Rives d'abord, ancien jockey amateur, inconnu dans le monde hippique en Mayenne et Cédric Sicot, inconnu également pour les encartés de Debout la France dans le département. Le candidat dans la deuxième, Jean Bayle de Jessé s'étonne un peu de la situation. "Il y en a certainement qu'un", commence-t-il au micro de France Bleu Mayenne, "autant que je sache, c'est une circonscription qu'on a laissée aux Patriotes, ça s'est négocié au niveau national, mais je ne me rappelle plus du nom du candidat mais ce n'est pas grave, on aura le temps de faire connaissance".

Jean Bayle de Jessé se lance lui pour la première fois dans la deuxième circonscription. Juriste de formation, l'ancien clerc de notaire et avocat est convaincu qu'il peut faire son trou dans la deuxième. "Le résultat de cette circonscription, on peut se l'imaginer, ceux qui ne seront pas élus et ceux qui auront une chance d'être élus et on peut s'imaginer que les voix soient très réparties", notamment avec le duel entre Christophe Langouët et Géraldine Bannier.

De l'expérience dans la troisième

Dans la troisième circonscription, le parti de Nicolas Dupont Aignan pourra compter sur l'expérience de Claudine Chartier. Cette retraitée retourne dans la bataille après avoir fait 1,07% aux dernières législatives de 2017. Debout la France et les Patriotes pourront en tout cas faire sans doute mieux qu'il y a cinq ans puisqu'il y a moins de candidats sur la ligne de départ.