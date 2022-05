Législatives 2022 : en Moselle le Parti socialiste présente quatre candidats "hors accord" avec la Nupes

Le Parti socialiste de Moselle a présenté ses candidats pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochain. Malgré l’accord de la Nupes, la Nouvelle union populaire écologique et sociale, le PS présente quatre candidats dissidents. "On préfère le terme de candidats hors accord", précise Michaël Weber, le premier secrétaire de la fédération de la Moselle du Parti socialiste.

Cinq candidats en Moselle

Ainsi, Yoan Hadadi et Katia Aidara sont investis par le PS dans la 1ère circonscription de la Moselle. Jean-Jacques Kurth est candidat dans la 2ème circonscription. Eric Gulino et Fatima Becker sont investis dans la 3ème circonscription. Anthony Thiel et Gunes Sonmez sont investis dans la 6ème circonscription.

Autrement dit, il y aura un candidat PS dans les trois circonscriptions de Metz et un dans la circonscription de Forbach. Les socialistes ont également une cinquième candidate dans le département, Brigitte Vaïsse, dans la 9ème circonscription, celle de Thionville, mais là, sous l’étiquette de la Nupes.

Le PS mosellan ne se reconnait pas dans la Nupes

Le PS de Moselle était favorable à un accord mais il ne se reconnait pas dans l’alliance de la Nupes. Le PS regrette que cet accord ait été décidé à Paris, loin des territoires concernés. L'objectif des socialistes mosellans est de montrer qu'une autre méthode de rassemblement est possible et qu'il y a encore de la vitalité au Parti socialiste.

"On considère qu’il y a une implantation de ces candidats sur ces circonscriptions. Metz était une ville gérée par le Parti socialiste jusqu’en 2020. Les personnalités qui sont présentes aujourd’hui sur Metz, Yoan Hadadi, Jean-Jacques Kurth et même Eric Gulino, sont des personnalités qui étaient présentes dans les différentes campagnes. Certains ont déjà été candidat ou élu. Donc, je pense que c’est une raison qui justifie qu’on ait souhaité soutenir ces candidats-là. On fait la même analyse sur Forbach. Jusqu’en 2017, le député de Forbach était socialiste, le maire de Forbach était socialiste jusqu’en 2020. Je pense que soutenir, dans cette droite ligne, le candidat du Parti socialiste et considérer que autour de ces candidats on peut réaliser le rassemblement, c’est ce qui a motivé notre engagement dans le cadre de cette campagne, à soutenir des candidats hors accord national", indique Michaël Weber.

L'Europe, le point de désaccord

En Moselle, le Parti socialiste met également en avant des divergences de vision politique avec La France insoumise, notamment sur la question de l'Union européenne. "L’Europe est un sujet central. Quand on habite en Moselle, avec des travailleurs frontaliers qui traversent la frontière pour aller au Luxembourg et en Allemagne, on ne peut pas avoir la confusion et le flou, tel que l’entretien aujourd’hui Jean-Luc Mélenchon, sur sa volonté d’aborder le couple franco-allemand, ou même la question européenne", dit le premier secrétaire de la fédération de la Moselle du Parti socialiste.

Le choix des socialistes mosellans risque-t-il de créer de la division et de la confusion chez les électeurs de gauche ? La réponse est non pour Michaël Weber. "Non parce qu’il y a toujours eu dans l’histoire de la gauche, plusieurs candidats et plusieurs tendances. Ce qui fait la richesse des progressistes, c’est que lorsqu’on aborde un gouvernement, quand on aborde une politique, il peut y avoir des nuances. Là, la nuance est forte. J’appelle les électeurs à regarder de près qu’elles sont ces nuances, sur la question européenne, sur la question de la laïcité, sur la politique économique qui peut être menée. Il y a aussi nécessité que les électeurs se ressaisissent du fait politique, qu’ils regardent vraiment les propositions de ces candidats et ils verront des différences fortes, qui a mon avis doit les amener à faire confiance à un candidat de la gauche réformiste, plutôt qu’à un candidat issu de l’extrême gauche", dit-il.