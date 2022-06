Législatives 2022 en Savoie : premier mandat de députée pour la centriste Marina Ferrari

La centriste Marina Ferrari a été élue députée ce dimanche sous la bannière Ensemble! dans la 1re circonscription de Savoie, où la députée sortante LREM Typhanie Degois ne se représentait pas. La présidente départementale du Modem a obtenu 59,33% des voix devant la communiste Christel Granata pour la Nupes (40,67%), qu'elle avait devancée de six points au premier tour.

Marina Ferrari succède à Typhanie Degois

Novice du palais Bourbon, elle ne l'est pas en politique. Marina Ferrari est conseillère départementale et municipale à Aix-les-Bains. Née le 10 octobre 1973 d'un père entrepreneur et d'une mère coiffeuse, cette cadre de 48 ans a fait des études de sciences politiques et de droit à Paris, en rêvant d'une carrière de diplomate. Elle est aujourd'hui cadre en charge des ressources humaines dans le numérique.

Après deux mandats comme maire-adjointe d'Aix-les-Bains, elle se présente aux municipales de mars 2020 contre le maire LR actuel Renaud Beretti et siège dans l'opposition. Elle est vice-présidente au département de 2015 à 2021. Celle qui se décrit comme "une femme de terrain volontaire" affirme être "une Européenne convaincue" de par ses origines - italiennes par son père et autrichiennes par sa grand-mère maternelle. Grande amatrice de ski nordique, elle aime l'opéra et la musique classique.