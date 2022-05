Législatives 2022: en Vendée, deux candidats se revendiquent de la majorité aux Herbiers - Montaigu

Deux candidats mais pour défendre les mêmes couleurs, celles de la majorité présidentielle. A l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin dans la 4e circonscription de Vendée, Les Herbiers - Montaigu, ils seront deux à revendiquer leur soutien à Emmanuel Macron, la députée sortante Martine Leguille-Balloy et un nouveau venu, Denis Le Bars, journaliste en Vendée (à Radio Alouette) qui se lance dans le grand bain de la politique nationale.

Il s'agit d'une usurpation. Communiqué d'Ensemble

"C'est un dissident -dénonce Martine Leguille Balloy - il usurpe l'utilisation de la marque Majorité présidentielle Ensemble". Pour la députée LREM élue en 2017 dans ce bastion de la droite "avoir une majorité présidentielle à l'Assemblée est très important mais avoir un député de la majorité dans sa circonscription est aussi important pour se faire entendre à Paris, hors lui ne pourra pas". Martine Leguille-Balloy a dans le même temps affiché le communiqué de soutien signé de Richard Ferrand, François Bayrou, Edouard Philippe et Stanislas Guerini: "Alors que certains cherchent à semer le doute, la majorité présidentielle est très claire : Martine Leguille-Balloy est sa seule candidate dans la circonscription. Elle est la seule qui s'inscrira pleinement dans notre action à l’Assemblée nationale et mettra ainsi en place le projet porté par Emmanuel Macron. Si d’autres candidats se revendiquent comme appartenant à la majorité présidentielle, il s’agit alors d’une usurpation. Des procédures seront engagées à leur encontre car cette confusion ne peut persister, et il est plus que regrettable que certains cherchent à semer le doute chez les électeurs".

Il faudrait être adoubé pour se présenter, nous ne sommes plus au Moyen-Age. Denis Le Bars

Denis Le Bars, journaliste à Radio Alouette, est un amoureux de son territoire et du bocage vendéen où il est né. Depuis son expérience de conseiller municipal et conseiller communautaire du pays de Pouzauges l'élection législative lui faisait "très envie". Il répond à l'accusation de dissidence " Pour moi un dissident est quelqu'un qui a déjà été présent dans un parti et dans un groupe et qui fait sécession. Je comprends difficilement que le mouvement Ensemble soit opposé à l'idée qu'Emmanuel Macron ait plusieurs partisans. Les entraves qui sont faites sont contraires au principe de la démocrate, il faudrait être adoubé pour pouvoir se présenter." Denis Le Bars est motivé pour gagner, dans le cas contraire il soutiendra sans hésitation Martine Leguille-Balloy au 2nd tour.

