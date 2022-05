Législatives 2022: En Vendée 4 des 5 députés sortants de la majorité réinvestis

Les partis de la majorité sortante à l'Assemblée Nationale affichent l'union et présentent une première liste de candidats pour les législatives. En Vendée 4 députés sortants sur 5 ont reçu l'investiture. Un seul nom semble écarté.

Les chefs de file de la majorité sortante ont officialisé ce jeudi leur union pour les législatives des 12 et 19 juin. Le nouveau venu Horizons, parti de l'ex Premier ministre Edouard Philippe représenté en Pays de La Loire par Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, a décroché 58 circonscriptions aux termes de cet accord, et le MoDem entre 101 et 110. Ce qui en laisse environ 400 pour des candidats LREM.

En Vendée où l'alliance LREM Modem avait tout raflé en 2017, 4 des 5 députés sortants sont réinvestis: Philippe Latombe dans la 1ère, La Roche-sur-Yon Nord-Challans; Stéphane Buchou dans la 3e, Les Sables d'Olonne-Noirmoutiers; Martine Leguille-Balloy dans la 4e, Les Herbiers-Montaigu; et Pierre Henriet dans la 5e, Luçon-Fontenay le Comte. En revanche dans la 2e, La Roche-sur-Yon sud- Chantonnay, Patrick Loiseau (Modem) qui avait remplacé à l'Assemblée Nationale Patricia Gallerneau décédée en 2019 n'est pas investi malgré son souhait affiché de se représenter. Le nom de la personne qui aura le soutien de la majorité n'est pas encore connu mais nul doute que Luc Bouard a déjà son idée.

La liste des députés de Loire Atlantique investis par la majorité sera officialisée plus tard.

