Législatives 2022 : Ensemble! et NUPES au duel dans la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire

Les candidats qualifiés au second tour des législatives n'ont plus beaucoup de temps pour mener campagne : samedi et dimanche, c'est silence radio, jusqu'au dépouillement. Dans la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire, celle d'Amboise, Château-Renault, Bléré ou encore Montlouis-sur-Loire, la NUPES s'est invitée au second tour, au détriment du RN. "C'est la preuve qu'on a bien fait notre travail" déclarait à l'issue du premier tour la candidate de l'alliance de gauche Christelle Gobert, arrivée notamment en tête à Château-Renault, ville qui avait voté majoritairement Marine Le Pen (RN) lors de la présidentielle.

Avec 25,88% des voix au premier tour, Christelle Gobert accuse un retard de plus de 6 points sur Daniel Labaronne, député sortant de la majorité présidentielle (32,38%). 40 des 59 communes de la circonscription l'ont placé en tête, dont Amboise, Bléré ou encore Montlouis-sur-Loire. Une preuve de confiance, assure celui qui se décrit comme "l'un des députés les plus actifs." Mettant en avant son travail des cinq années précédentes, il dit vouloir le poursuivre, à l'Assemblée comme dans l'Amboisie. "J'ai le souci par exemple d'obtenir dans ma circonscription plus de gendarmeries en milieu rural, dit-il. Ce sera projet contre projet (...) en face, j'ai peut-être une candidate qui représente une formation politique qui imposera beaucoup de contraintes."

En face, justement, la novice en politique Christelle Gobert compte sur des reports de voix dans les communes les plus éloignées de Tours, elle qui fait de la ruralité un thème phare de sa campagne. "L'exclusion des personnes âgées, principalement, me préoccupe. Et en tant qu'ancienne gilet jaune, un sujet qui me touche particulièrement, c'est la 6ème République. Ce sont des citoyens, avant tout, qui doivent reprendre le pouvoir."

Christelle Gobert et Daniel Labaronne revendiquent tous les deux le costume du candidat rassembleur, l'une contre la politique du gouvernement en place, l'autre contre les extrêmes. Qui bénéficiera du report de voix, notamment des plus de 10.000 électeurs qui ont choisi le Rassemblement national au premier tour ? Réponse dimanche, dans les urnes, où l'abstention risque encore de jouer les premiers rôles.

Les résultats du premier tour dans la 2ème circonscription