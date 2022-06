Législatives 2022 : "on est humble devant les résultats" reconnait la députée MoDem Géraldine Bannier

France Bleu Mayenne : Alors, est-ce que c'est la gueule de bois dans votre camp, celui de la majorité présidentielle, au lendemain de ces élections législatives?

Géraldine Bannier: C'est forcément compliqué puisqu'on obtient une majorité relative. Ce n'est pas fréquent sous la cinquième République. Il y a eu entre 58 et 62. Une majorité relative en 88 aussi. C'est pas forcément simple de gouverner avec cette majorité relative, donc on va dire qu'on en a forcément. On est humble devant les résultats, c'est ce qu'il faut parce que ça va être forcément compliqué.

FBM : Est-ce que vous comprenez ce vote? Est-ce que pour vous, c'est un vote sanction? Le fait que votre camp obtienne 245 sièges sur 577, et que les grands gagnants sont la NUPES et le RN?

GB : Je pense que le contexte est difficile avec un contexte inflationniste qui touche beaucoup nos concitoyens. Donc c'est vrai que l'augmentation du gazole et l'essence, ça, ça touche les personnes. Bon, il faut reconnaître qu'on a 245 députés, 131 pour la NUPES et 89 pour le FN. Évidemment, il y a un message, donc il va falloir trouver un accord de gouvernement, quelque chose, un contrat de gouvernement avec les Républicains. Si on veut avancer et faire voter des textes.

FBM : Le Rassemblement National qui gagne en cinq ans 81 sièges au Palais Bourbon? Vous l'aviez vu venir cette vague?

GB : Le Rassemblement National, d'élection en élection, gagne des voix. Avoir un groupe à l'Assemblée, c'est à la fois quelque chose d'assez normal puisque Marine Le Pen, ça faisait deux élections qu'elle était au deuxième tour. On va pouvoir mesurer leur travail ou leur non travail à l'Assemblée. J'ai pas vu pendant cinq ans les députés RN vraiment efficace et au travail. Ça va permettre peut être aux français de mesurer ce qu'ils peuvent faire.

FBM : Alors vous allez devoir composer donc avec ces oppositions? Olivier Richefou, président du conseil départemental, appelle Emmanuel Macron à faire l'ouverture au Centre. Vous êtes d'accord avec lui? pour que la France soit gouvernable, il va falloir élargir le champ de la majorité présidentielle?

GB : Oui, une des possibilités pour pouvoir avancer avec cette majorité relative, c'est de faire un contrat de gouvernement. J'ai entendu que la présidente de Région, comme Olivier Richefou, appelle à l'unité, privilégier l'intérêt du pays avant l'intérêt d'un parti, je crois que c'est important. Donc je pense que c'est une des voies de travail pour cette majorité relative que nous avons.

FBM : Pendant la campagne, vos opposants vous ont reproché votre discrétion. Vous étiez discrète ou pas?

GB : Moi, j'ai été sur le terrain pendant cinq ans. J'ai passé mes semaines toutes mes semaines à travailler à 100 %. Du mardi au jeudi à l'Assemblée, le lundi et le vendredi à ma permanence parlementaire ou en déplacement sur le territoire, samedi et dimanche pour les événements locaux. C'est vrai que je n'ai pas été aidé par un non de Clovis qui évidemment nous a nous a restreints dans nos déplacements, comme l'ensemble des Mayennais. Mais pour le reste, moi, j'ai toujours travaillé sérieusement et comme je le suis par nature, je suis quand même quelqu'un de très sérieux et bosseur. Et donc, je pense que les Mayennais ne s'y sont pas trompés.