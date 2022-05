Législatives 2022 : François Ruffin fait campagne à vélo dans la Somme

À un peu plus de quinze jours du premier tour des législatives, François Ruffin est allé à la rencontre des électeurs à vélo ce jeudi 26 mai. Avec une trentaine de militants, le candidat LFI a parcouru 45 kilomètres dans la première circonscription de la Somme où il entend briguer un deuxième mandat sous la bannière de l'union des gauches.

"Macron a gagné l'Élysée, il n'a pas encore gagné l'Assemblée"

Dans la matinée, François Ruffin a fait étape à Ailly-sur-Somme, le temps d'échanger avec les habitants autour d'un café. "Nous on essaye de mettre de la joie dans la vie des gens donc on fait des barbecues, des rencontres au bistrot, on fait les karaokés, là on fait une grande à balade à vélo qui traverse ma circonscription entre Amiens et Abbeville, il y a un droit au bonheur pour tous", revendique le député sortant.

Tracts en main, François Ruffin interpelle les passants devant le supermarché d'à côté. "Macron a gagné l'Élysée, il n'a pas encore gagné l'Assemblée, on peut lui barrer le cheminet le bulletin pour faire ça c'est le mien", assure-t-il. Gérard, un habitant d'Ailly-sur-Somme, est déjà conquis : "Je lui souhaite d'être réélu et s'il est ministrable ce sera encore mieux."

Avec une trentaine de militants, le candidat LFI a parcouru 45 kilomètres dans la première circonscription de la Somme. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Pouvoir d'achat et retraite

S'il est réélu, le candidat promet de se battre pour l'indexation des salaires sur l'inflation : "C'est-à-dire que quand l'inflation augmente de 5%, on a automatiquement une augmentation des salaires, des minimas sociaux et de la retraite sinon on se fait gruger." D'après lui c'est le sujet qui revient le plus au cours de ses échanges avec les électeurs.

Deuxième thème de campagne évident selon François Ruffin, la retraite : "Qui a envie de bosser jusqu'à 65 ans ?"

"Quand on est banquier d'affaires ou quand on travaille McKinsey ça va mais moi les gens que je rencontre ils travaillent chez ID Logistics, dans le bâtiment[...], quand ils arrivent à 60 ans ils me montrent leurs opérations aux genoux, aux épaules, aux coudes qui ne vont pas bien et ils n'imaginent pas du tout de traîner ça jusqu'à 65 ans" - François Ruffin, député LFI de la Somme