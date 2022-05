Législatives 2022 : Guillaume Garot, député PS de la Mayenne lance officiellement sa campagne

Le député PS Guillaume Garot a lancé officiellement ce mercredi sa campagne aux législatives à la Chapelle-Anthenaise, près de Laval, la ville de son actuelle suppléante Isabelle Fougeray. Il brigue un quatrième mandat dans la 1ère circonscription de la Mayenne.

Le socialiste se lance donc dans un nouveau mandat pour défendre trois grands projets, dans la lignée de ce qu'il a porté depuis qu'il est élu député. "Je souhaite continuer les combats que j'ai contre la désertification médicale, parce que ce n'est pas normal de ne pas avoir un médecin près de chez soi", commence le député sortant, "je souhaite aussi continuer le combat contre le gaspillage alimentaire et puis je souhaite continuer le combat pour une présence humaine dans nos services publics".

"Il faut de l'expérience, il faut de la ténacité pour mener ces combats-là et c'est ce que je souhaite porter à l'Assemblée nationale parce que je conçois mon rôle comme celui qui porte à l'Assemblée la voix des Mayennais", souligne Guillaume Garot.

Au sein de la nouvelle alliance à gauche mais avec ses valeurs

Après l'accord conclu ce mercredi entre la France Insoumise et le PS pour former la Nouvelle Alliance Populaire Ecologiste et Sociale aux prochaines législatives, le socialiste devrait être soutenu par cette nouvelle union de la gauche même s'il ne partage pas tous les points de vue de ses collègues. "Moi je suis toujours favorable à ce qui peut rassembler la gauche, les écologistes et au-delà, parce que je pense qu'aujourd'hui, la gauche doit être rassemblée si elle veut peser", affirme le député socialiste, "si on veut un virage social et écologique pour l'action gouvernementale des cinq prochaines années".

Il souhaite "une majorité sociale et écologique à l'Assemblée, mais je le dis aussi, pour moi l'Europe, ça a du sens, la construction européenne a du sens et moi je veux défendre ça comme je veux défendre le réalisme sur le plan économique et budgétaire". "Chacun connaît mes convictions ainsi que mes idées en Mayenne et ce n'est pas maintenant que je vais en changer", ajoute-t-il. En clair, il va garder sa liberté de ton et défendre ses convictions malgré les consignes qui peuvent être données au niveau national.

Guillaume Garot organise 62 points rencontres pendant ce mois de campagne dans toute la circonscription avec un premier rendez-vous le 10 mai prochain à 18h30 à la Chapelle-Anthenaise à la salle des Embellies. Le premier tour aura lieu le 12 juin prochain.