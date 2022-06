Législatives 2022 : horaires des bureaux de vote, résultats... tout savoir pour voter dans la Manche

Jour de vote dans la Manche. Ce dimanche 12 juin, vous êtes appelés à élire le député qui vous représentera à l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Horaires des bureaux de vote, modalités du scrutin, résultats... Tout ce que vous devez savoir avant de vous rendre aux urnes pour ce premier tour des élections législatives.

Des bureaux de vote ouverts de 8h à 18h

Dans la Manche, les 721 bureaux de vote ouvrent à 8h et ferment à 18h. Pour ces élections, 386.206 personnes sont inscrites sur les listes électorales, soit 2.000 de plus que pour la présidentielle d'avril dernier, et 11.000 supplémentaires par rapport aux législatives de 2017.

Quatre circonscriptions, quatre sièges de député

Vous votez dans la circonscription dans laquelle vous êtes inscrit. Il y en a quatre dans le département :

1ère circonscription : Saint-Lô et tout l'Est de la Manche ; c'est cette circonscription qui compte le moins d'électeurs, seulement 87.000

2e circonscription : le Sud-Manche, notamment Granville et Avranches

3e circonscription : l'Ouest de la Manche, avec notamment Coutances, Valognes et les Pieux ; c'est la plus grosse circonscription en nombre d'électeurs, avec plus de 112.000

4e circonscription : le Nord-Cotentin, autour de Cherbourg

Une fois élus dans leur circonscription, les quatre députés de la Manche représenteront les Français à l'Assemblée nationale, parmi les 577 sièges à l'échelle nationale.

Quelles modalités pour se qualifier au second tour ?

Ce dimanche, 38 candidats briguent un siège de député dans l'une des circonscriptions de la Manche. C'est sept de moins qu'il y a cinq ans. Pour se qualifier au second tour, le 19 juin prochain, un candidat doit au minimum obtenir 12,5 % des voix des électeurs inscrits.

Plus l'abstention est élevée, plus la barre de qualification est haute et moins il y a de chances de triangulaires. Si aucun des candidats n'atteint le seuil de qualification, ce sont les deux arrivés en tête qui passent au second tour.

Pour être élu dès le premier tour en revanche, il faut réunir plus de 50% des suffrages exprimés, représentant un quart au moins des électeurs inscrits. En 2017, seuls quatre candidats avaient été élus dès le premier tour dans tout le pays. Dans la Manche, il faut remonter à 2012 pour que ce soit le cas, avec Bernard Cazeneuve dans la 4e circonscription.

Soirée spéciale sur France Bleu Cotentin

Vous pourrez suivre les résultats de ce premier tour des législatives en direct sur l'antenne de France Bleu Cotentin. Emission soirée électorale dès 19h30 jusqu'à 21h30, avec résultats, réactions des candidats et analyses.