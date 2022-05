Législatives 2022 : "Il faut rester mobilisé" insiste le référent d'Horizons François Chollet

La campagne officielle débute pour plus de 6.000 candidats aux législatives ce lundi partout en France. La majorité présidentielle Ensemble n'affiche pas d'objectifs. Le but : que les électeurs de E. Macron restent mobilisés dit simplement Francois Chollet, référent d'Horizons à Toulouse.

La campagne des législatives accélère ce lundi 30 mai avec le début de la campagne officielle. France Bleu Occitanie donne la parole au référent du parti Horizons d’Edouard Philippe à Toulouse : François Chollet. Horizons fait partie de la coalition de la majorité présidentielle Ensemble qui regroupe aussi Renaissance (ex LREM ) et le Modem.

France Bleu Occitanie : En 2017, En Marche a raflé 19 circonscriptions sur 26 dans la zone Midi-Pyrénées. Vous pouvez faire mieux en 2022 ?

Francois Chollet : Je pense en particulier qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Et c'est avec modestie mais avec détermination que nos candidats, les candidats de la majorité présidentielle, se lancent dans cette élection. Elle n'est jamais gagnée d'avance. La question est celle de défendre le programme du président, de lui permettre d'avoir une majorité pour pouvoir gouverner. La question aussi, c'est de continuer à rester mobilisé pour pouvoir arriver à ce but.

Quand vous dites que ce n'est jamais gagné d'avance, vous avez des doutes par rapport à ce qui s'est passé à la présidentielle ? Vous savez que beaucoup d’électeurs ont voté Macron au second tour par défaut ?

Non, je n'ai pas de doute. Simplement, il pourrait y avoir le risque d'une démobilisation. Et de se dire finalement, le président est élu sans ambiguïté, avec plus 58% des voix et donc les choses sont faites. Non ! Il faut rester mobilisé et j'appelle chaque personne qui a voté pour Emmanuel Macron à maintenir son soutien, à rester mobilisé les 12 et 19 juin.

Votre but, c'est d'assurer la réélection des sortants. C'est ça le minimum ?

Oui, en fait. La question, c'est chaque sortant va, repart au combat dans sa propre circonscription. Il n'y a pas que des sortants, il y a des candidats nouveaux aussi dans au moins de trois circonscriptions. Donc, effectivement, chacun, dans son propre combat avec les caractéristiques géographiques, sociologiques, politiques de sa circonscription, part au combat sur le terrain.

Nos adversaires : ce sont les extrêmes.

Qui sont les adversaires de la République en Marche et d'Horizons ? C'est le rassemblement national qui a gagné des voix à la présidentielle. C'est la France insoumise qui a fait les points au premier tour ?

Nos adversaires : ce sont les extrêmes. Qu'il s'agisse de Monsieur Mélenchon et de l'alliance électorale autour de lui sur la gauche. Ou ce qui se passe autour du Rassemblement National et de Marine Le Pen sur la droite. Nous avons de profondes différences avec chacun de ces partis.

Mais comment convaincre un électeur qui a voté Mélenchon ou Marine Le Pen à la présidentielle ? Pourquoi il irait vers vous là, aux législatives ?

Tout simplement parce que Mélenchon, c'est cette sixième République qui nous ramène à un régime parlementaire, à une sorte de quatrième République. Parce que Mélenchon, c'est aussi une sortie de l'Europe, même si c'est pas dit comme ça. Il veut une renégociation des traités de l'Europe mais aussi une sortie du nucléaire. C'est l'extrême gauche et nous combattons l'extrême gauche.

Ça veut dire que vous comptez aussi sur le vote d'adhésion? Parce qu'il y a des gens qui ont voté par défaut pour Emmanuel Macron au second tour ?

Mais il y a des gens qui ont voté par adhésion. Ça fait partie de la campagne électorale et les arguments développés pour convaincre. Il y a effectivement un vote qui peut être de défiance, mais il y a surtout un vote d'adhésion et c'est ce qu'il nous faut travailler. C'est ce que nos candidats doivent travailler.

Emmanuel Macron quand même, est plutôt inexistant depuis le second tour de la présidentielle. On l'entend pas dans cette campagne des législatives. Vous regrettez que le président ne mouille pas un peu plus sa chemise ?

Je pense qu'il a constitué un gouvernement de travail et de combat, avec à la fois des anciens, des poids lourds, mais aussi des nouvelles têtes. Et je pense qu'il a amené et amène toujours au contraire – comme en 2017 - une diversité qui est la garante de la pluralité et de l'ouverture de son action.

Les députés ont acquis une expérience pendant ce quinquennat

En 2017, on a beaucoup critiqué les nouveaux élus, les nouveaux députés en disant qu’ils étaient des faire-valoir. Ils étaient un peu tendres, qu’ils votaient tout ce que leur disait le président. En 2022, on aura ce même type de députés?

En tout cas, ils étaient jeunes, les députés nouvellement élus. La plupart étaient dans leur premier mandat. Ils ont acquis une expérience au cours de ce quinquennat et je pense qu'effectivement, ils sont probablement en termes politiques, plus aguerris qu'ils n'étaient auparavant. Mais en terme de combat électoral, je pense que c'est la même chose. Nous sommes derrière la politique que les Français ont plébiscité en élisant Emmanuel Macron, président de la République.

Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif sur la région toulousaine puisque vous êtes référent Horizons ? En terme des circonscriptions, vous en voulez combien ?

Il n'y a pas d'objectif. Encore une fois, je vous le disais, il y a des circonscriptions qui sont très différentes. Il y en a qui sont plus rurales, d'autres plus urbaines. Les thématiques ne sont pas les mêmes. Les préoccupations des gens ne sont pas tout à fait les mêmes sur les circonscriptions. Les oppositions ne sont pas les mêmes. Donc il y a une spécificité qu'il nous faut savoir préserver et maintenir au cours de cette campagne.