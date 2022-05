Législatives 2022 : "Il n'y a pas de dynamique" constate le directeur de Science Po Nancy

Si le travail de terrain pour les candidats à un siège de député à l'Assemblée Nationale est déjà bien engagé, c'est aujourd'hui lundi 30 mai, à deux semaines du début scrutin que débute la campagne officielle pour les élections législatives.

à lire aussi CARTE - Législatives 2022 : les candidats dans les circonscriptions de Moselle

Poids de l'abstention

Une campagne pour laquelle "il n'y a pas de dynamique" constate François Laval, le directeur du campus Science Po de Nancy, "la tension est retombée après l'élection d'Emmanuel Macron." La principale raison tient selon lui dans notre structure politique qui fait de la présidentielle l'élection "reine" alors que "si le Président de la République n'a pas de majorité parlementaire, il n'a plus de pouvoir." De quoi craindre une participation faible, comme cela avait déjà été le cas en 2017 (49,7% au 1er tour, 42,64% au second).

Et ce scénario profiterait d'abord à la majorité présidentielle analyse François Laval, dont les électeurs sont "CSP+, un peu plus âgés, dont les 2/3 tiers iront voter, alors qu'on est à tiers au niveau du RN et de la NUPES." Pour autant, les enjeux sont importants : Emmanuel Macron parviendra t-il à obtenir la majorité absolue ? Quel poids pour NUPES et le RN ?

Pour rappel en Moselle, 8 des 9 députés sortants sont issus de la majorité LREM/Modem, et seul Fabien Di Filippo (LR) représente l'opposition dans sa circonscription de Sarrebourg-Château-Salins.

Complexité

La multiplication des candidatures et les situations parfois complexes pourraient aussi décourager certaines électeurs. Ainsi, si la NUPES présente 9 candidats en Moselle, en vertu de l'accord passé entre LFI, le PS, les verts et le PCF, le Parti Socialiste de Moselle a décidé de soutenir 4 dissidents face à ces même candidats.

Autre exemple, dans la 3e circonscription : la candidature du député LREM sortant Richard Lioger, face à un binôme Zimmerman/Aldrin qui lui aussi se revendique soutien de la majorité présidentielle. "Il y a des accords électoraux nationaux, et après il faut les appliquer au niveau local, sans prendre en compte la réalité locale. Il y a un véritable trouble." Encore une fois, pour François Laval, cela devrait favoriser les grands partis et les candidats investis. "Ceux qui iront voter se raccrocheront aux étiquettes historiques."