Législatives 2022 : Jean Auclair à nouveau candidat, sans l'étiquette LR

L'ancien député de la Creuse et ancien maire de Cressant, Jean Auclair, se présente de nouveau aux élections législatives en Creuse. À 76 ans et après une vie politique entièrement passée dans les rangs de la droite républicaine, il se présente sans le soutien des Républicains.

Jean Auclair à nouveau candidat pour les législatives en Creuse. C'est le sixième prétendant au seul siège de député de notre département. À 76 ans, il se présente sans étiquette et sans le soutien des Républicains, qui pour le moment n'ont pas de candidat déclaré. Maire de Cressat pendant 43 ans, jusqu'en 2020, et député pendant 19 ans entre 1993 et 2012, il se présente aux côtés de sa suppléante, Hélène Pilat, préparatrice en pharmacie et conseillère départementale du canton de Bonnat.

Candidat sans étiquette

"Je n'ai pas voulu d'une investiture parisienne, d'une investiture d'un parti", avance Jean Auclair. Face à la presse locale, la main à plat sur une nappe à carreaux, il martèle qu'aucun candidat ne voulait "y aller" dans le camp de la droite républicaine creusoise. Ce n'est pourtant pas faute d'en avoir discuté, avec notamment une réunion organisée le 6 mai, de laquelle aucun candidat n'est sorti. "Ils ont tous évoqué de bonnes raisons professionnelles, familiales ou électives. Parce que tous ces gens ont des mandats, ils sont maires, conseillers départementaux, présidents de communautés de communes, vice-présidents", résume Jean Auclair, qui se porte donc volontaire.

Jean Auclair se présente sans étiquette Copier

À la question de savoir où le "vieux renard", comme il se présente lui-même, ira s'asseoir s'il est élu à l'Assemblée nationale, il répond qu'il fera comme en 1993, pour son premier mandat : "j'ai regardé où j'avais le plus d'intérêt à aller, non pas pour moi, mais pour la Creuse et les Creusois". Il pourrait donc rester sans étiquette ou s'apparenter à un groupe. "Pendant mes quatre mandats de député, ça a bien fonctionné", insiste-t-il.

Jean Auclair mise sur son ancrage local Copier

Une campagne de proximité

Jean Auclair veut faire campagne sur son nom et mise sur son ancrage local. "Qui, en Creuse, n'a pas mon numéro de portable ?", lance-t-il fièrement, "je n'ai pas besoin qu'on m'envoie des mails, moi ! C'est "Allô Jeannot ?", et Jeannot, il essaye". Les Creusois "veulent un député de terrain, un député qui les écoute, un député capable de les recevoir pour régler les problèmes qu'ils ont tous les jours dans leur vie", estime l'ancien maire de Cressat. Quant aux critiques sur son âge, le septuagénaire rétorque qu'il ambitionne de devenir le doyen de l'Assemblée, mais qu'il est aussi en phase avec les plus jeunes générations. Pour le prouver, il s'est inscrit sur le réseau social Tik Tok, sur le conseil de sa petite-fille.