Législatives 2022 : l'agriculture et la santé enjeux majeurs dans la 2e circonscription de l'Indre

Avec 159 communes pour 115.000 habitants, la deuxième circonscription de l'Indre est la plus vaste et la plus peuplée du département. S'étendant de Valençay à Eguzon en passant par Issoudun et la Châtre, elle est terre d'agriculture, plus rurale encore que sa voisine - La Brenne/Châteauroux- avec seulement 30 habitants au km2.

L'agriculture, qui emploie près de 5% des actifs, est un enjeu crucial dans ce territoire. Après ces dernières semaines des épisodes de gel, de sécheresse et même de grêle par endroit, les cultures sont mises à rude épreuve. Le changement climatique oblige les exploitants à d'ores et déjà penser l'agriculture de demain. "C'est déjà une réalité. On peut bien sûr regarder du côté des cultures moins gourmandes en eau par exemple, comme le pois chiche. Mais il faut un marché après pour les écouler" constate Denis Riollet, céréalier à Val Fouzon et vice-président de la chambre d'agriculture de l'Indre.

Des terres peu rémunératrices

"Il y a aussi la question des semences et des engrais, dont le prix est en hausse. Et puis, de toutes façons, la question de la surface cultivable est limité. Il faut donc un équilibre entre la souveraineté alimentaire et ce que l'agriculteur peut faire". Denis Riollet souligne que ce territoire indrien repose sur des potentiels moyens à faible de rendement à l'hectare, "pour des charges qui sont les mêmes qu'ailleurs", d'où cette nécessité pour les agriculteurs "de devoir s'agrandir toujours plus pour dégager un revenu. Et espérer un jour une retraite...".

C'est la condition, explique t-il, pour que l'agriculture attire de nouveau. Et qu'elle permette d'enraciner pour de bon une néo-ruralité qui pourrait recréer un vrai dynamisme. Mais, si faire venir de nouveaux habitants - ou au moins ne plus en perdre- est un véritable enjeu, cela ne passe pas seulement par l'activité agricole. La question des services publics est également prégnante.

La désertification des services publics

Dans la deuxième circonscription de l'Indre, moins de 20% des jeunes ont un lycée dans leur commune. Certains villages n'auront pas la fibre avant 2024 ou 2025. Des habitants déplorent encore des zones blanches, où le téléphone mobile ne passe pas. Et tous dénoncent le manque d'accès au service public et au service de santé. En 2021, le magazine Marianne classait même La Châtre troisième pire désert médical de France tant les délais pour obtenir un rendez-vous chez un médecin étaient longs. "On est un désert médical. Mais un désert qui se bat" assure Sylvaine Le Liboux, présidente de la Communauté professionnelles territoriales de santé du Boischaut nord.

"Nous avons mis en place un service d'accès au soin qui permet aux patients qui n'ont pas de médecins traitants d'obtenir rapidement un conseil médical, une ordonnance ou une consultation". Mais ce système repose uniquement sur la bonne volonté des professionnels et ne résout pas tous les problèmes : "Il y a toujours la question du suivi des patients chroniques, en particuliers des personnes âgées ou polypathologiques". Opposée à la coercition pour imposer aux médecins un lieu d'exercice, Sylvaine Le Liboux souligne le bénéfice apporté par les maisons de santé qui peuvent permettre d'attirer des professionnels souhaitant exercer conjointement avec d'autres spécialités, à l'image de celles de La Châtre, Saint Août et Sainte Sévère, ouvertes conjointement ces dernières années.

Encore faut il y accéder, plus de 85% des déplacements se font en voiture, contre à peine 3% via les transports en commun. Avec la hausse du prix de l'essence, cet éloignement est une double peine pour les administrés.

La desserte des territoires en question

La circonscription est desservie par la ligne POLT, ligne ferroviaire reliant Paris à Toulouse via, notamment Argenton-sur-Creuse. Pendant des mois, le comité de soutien de la gare d'Argenton a lutté pour obtenir le rétablissement de deux dessertes, supprimées par la SNCF. Il a obtenu gain de cause mais continue le combat pour garantir des allers et retours quotidiens vers Paris, afin d'assurer à ceux qui le souhaitent, une vie professionnelle parisienne. Il demande aussi la modernisation de la ligne et le maintient de la qualité de desserte.

Autre solution pour ceux qui n'auraient pas les moyens -financiers ou matériels- de se déplacer : compter sur le dévouement des bénévoles du Transport d'utilité sociale lancé à la Châtre en juin. Mais, là encore, l'initiative repose sur quelques bonnes volontés décidées à s'organiser pour proposer un service. Et apporter des réponses. En attendant celle du ou de la future députée de la circonscription qui sera élue le 19 juin prochain.