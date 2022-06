Législatives 2022 : la 6e circonscription de la Gironde peut-elle repasser à gauche ?

Historiquement à gauche, la 6e circonscription de la Gironde a été remportée en 2017 par Eric Poulliat, candidat du parti présidentiel. Cet ancien du PS avait battu la socialiste Marie Récalde, qui était la députée sortante et qui ne se représente pas cette année. C'est Vanessa Fergeau-Renaux (Nupes) qui a été désignée. Selon Jean Petaux, politologue à Bordeaux : "C'est quelqu'un qui est bien implanté à Mérignac. Son père a été maire de Saint-Jean-d'Illac et son grand-père, a été adjoint de Michel Sainte-Marie, ancien maire de Mérignac".

Pour Jean Petaux, Eric Poulliat reste le favori pour cette élection "d'autant que sur cette circonscription, Emmanuel Macron a fait 33,69 % au premier tour de la présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon est loin derrière avec 20,9%. Et le total la Nupes est de 32 %. On va dire clairement que cette circonscription va vers un duel avec le PS".

Les candidats dans la 6e circonscription de la Gironde

Eric POULLIAT - Renaissance

Jonathan FLORIT - Solidarité et Progrès

Thomas DOVICHI - LR

Vanessa FERGEAU-RENAUX - NUPES

Guillaume PERCHET - LO

Jimmy BOURLIEUX - RN

Stéphanie PLOUVIER - Parti animaliste

Jérôme PARIS -Reconquête

Franck BONHOMME - Résistons

Marc MORISSET - divers gauche

Esther MVONDO - écologiste

Jean-Christophe DE PINA - divers

Alain ALVES - droite souverainiste

Raphaël CANOVAS - divers