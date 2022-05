Législatives 2022 : la députée mayennaise Géraldine Bannier officiellement réinvestie par la majorité

La députée mayennaise de la majorité Géraldine Bannier est officiellement réinvestie par la majorité présidentielle dans la 2e circonscription de la Mayenne pour les élections législatives des 12 et 19 juin.

Le parti présidentiel a officiellement réinvesti la députée mayennaise Géraldine Bannier pour les législatives dans la 2e circonscription du département. Mais à cinq semaines du premier tour du scrutin, le 12 juin, la candidate du parti d'Emmanuel Macron doit faire face à l'abstention, à un candidat du parti d'Eric Zemmour et à ce qu'elle appelle une "candidature dissidente".

"Éviter le vote aux extrêmes"

Géraldine Bannier reconnaît déjà qu'il existe deux obstacles dans sa course à son siège de députée de la 2e circonscription de la Mayenne. "Le premier c'est l'abstention, c'est qu'il faut que les gens se déplacent pour aller voter alors qu'on sait que le scrutin des législatives est moins mobilisateur traditionnellement que celui de la présidentielle", détaille-t-elle.Le second est la candidature de Pierre d'Herbais, du parti d'extrême-droite Reconquête d'Eric Zemmour. "Le deuxième défi, c'est de répondre aux extrêmes, donc d'éviter le vote aux extrêmes, parce que c'est un vote tentant mais jamais un vote de solutions", ajoute Géraldine Bannier.

"Une candidature dissidente"

Autre problème encore : la candidature d'un autre élu macroniste dans cette 2e circonscription : Christophe Langouët, le maire de Cossé-le-Vivien . Pour la députée mayennaise, c'est un acte de dissidence qui est regrettable. "Il ne suit pas la ligne indiquée par le président, qui est de travailler ensemble et d'avoir un seul candidat investi par notre majorité", répond Géraldine Bannier. "Il y aura forcément des voix qui vont se perdre et cela peut être au bénéfice justement des extrêmes. Donc ça, c'est plutôt inquiétant", reconnaît-elle. Réponse aux urnes les 12 et 19 juin prochains.