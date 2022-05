Législatives 2022 : la députée sortante LREM Catherine Kamowski, candidate dissidente en Isère

Ce sera une candidature dissidente sur la 5e circonscription iséroise, qui comprend les communes d'Allevard, Domène, Goncelin, Saint-Egrève, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Laurent-du-Pont, Le Touvet et Chamrousse. La députée sortante Catherine Kamowski, en marche, n'a pas été réinvestie par la majorité présidentielle pour ces prochaines législatives mais a décidé de se présenter quand même. "J'ai décidé quoiqu'il en coûte de me présenter aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains", affirme-t-elle dans un communiqué publié ce samedi. Une candidature "individuelle", dit-elle mais "pas en opposition au président de la République Emmanuel Macron". "Je ferai preuve d'un soutien exigeant et vigilant au futur gouvernement", ajoute Catherine Kamowski.

Une surprise pour la députée sortante

La députée ne comprend pas pourquoi elle n'a pas été réinvestie, "alors que j'ai porté le projet du gouvernement pendant ces 5 ans". Une "non réinvestiture" qu'elle a appris ce samedi après-midi, avec la publication de la liste des nouveaux candidats soutenus officiellement par la majorité présidentielle pour ces prochaines législatives. "Personne ne m'a rien dit", assure-t-elle. "Mais je pense que j'ai encore des promesses à tenir auprès de mes concitoyens".

Les candidats soutenus par Renaissance en Isère

Parmi les candidats investis eux par Renaissance, l'ex République en Marche, Olivier Véran est candidat à sa réélection sur la 1ère circonscription de l'Isère, qui comprend une partie de la ville de Grenoble, Meylan et Saint-Ismier.

Jean-Charles Colas-Roy, Emilie Chalas, Cendra Motin, Caroline Abadie, Elodie Jacquier-Laforge et Marjolaine Meynier-Millefert sont également de nouveau candidats. Pour les nouveaux noms, on trouve Fanny Lacroix sur la 4e circonscription, Florence Jay sur la 5e - celle de Catherine Kamowski - et Pascale Pruvost sur la 7e.