Législatives 2022: La droite en reconquête en Vendée

La campagne des élections législatives s'accélère à près d'un mois du 1er tour le 12 juin. Une droite en mode reconquête dans son fief historique en Vendée. Il y a 5 ans les 5 circonscriptions avaient basculé dans la majorité En Marche et Modem. Cette fois la droite espère rééquilibrer les choses. Exemple dans la circonscription des Herbiers - Montaigu où la maire divers droite des Herbiers -et ancienne députée de 2005 à 2017- Véronique Besse est de nouveau candidate à l'Assemblée nationale : "J'ai été sollicitée par un certain nombre d'élus. Quand je me suis représentée en 2020 aux élections municipales je n'avais pas du tout prévu de repartir à l'Assemblée Nationale (...) J'ai bien réfléchi et compte-tenu des enjeux j'ai répondu favorablement aux sollicitations" explique l'élue.

Le logement est un vrai problème. Véronique Besse

Dans une région réputée pour son plein emploi Véronique Besse a déjà listé ses priorités:" Le logement est un vrai problème, nos chefs d'entreprise peinent à recruter car il n'y a pas de logement, on manque aussi de médecins généralistes et de médecins spécialistes à l'hôpital de Montaigu." Pour la maire des Herbiers il est aussi "essentiel de relayer les préoccupations des gens au niveau national et de ne pas être un élu hors sol". Et de dénoncer les absences de l'actuelle députée LREM Martine Leguille Balloy: "Elle n'est pas là, n'a pas de permanence, ne se rend pas aux manifestations, la population est livrée à elle-même".

Véronique Besse a choisi pour suppléant le maire délégué de Saint-Georges-de-Montaigu Eric Hervouet. Et en cas de victoire en juin prochain le favori pour reprendre le fauteuil de maire des Herbiers sera l'actuel 1er adjoint Christophe Hogard. Au 1er tour de l'élection présidentielle Emmanuel Macron était en tête dans cette 4e circonscription de Vendée avec 41,9% des suffrages exprimés, devant Marine Le Pen 19,2%, Jean-Luc Mélenchon 13,2% et Valérie Pécresse 5,4%.

La liste des candidats connus ou déclarés sur cette 4e circonscription des Herbiers Montaigu

Martine Leguille Balloy députée LREM sortante, le communiste Valentin Rondeau pour l'Union Populaire, Théodore Babarit pour Vendécologie, Erick Marolleau du Mouvement de la ruralité.

