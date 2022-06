Législatives 2022 : l'opération "limonade de campagne" du candidat de la Nupes dans le sud Mayenne

Il ne reste plus que deux jours aux candidats pour ratisser la campagne et battre le pavé avant le second tour des élections législatives. En Mayenne, dans la deuxième circonscription, le candidat de la Nupes, Grégory Boisseau est opposé à la députée sortante, Géraldine Bannier (Ensemble, majorité présidentielle).

Ce mercredi, en fin d'après-midi, alors qu'il faisait bien chaud, le candidat Europe Écologie Les Verts de la Nupes et ses militants ont organisé une "limonade de campagne" à Château-Gontier-sur-Mayenne. Une table de camping est installée à l'ombre d'un arbre au milieu d'une aire de jeux. Fanny une militante, discute avec Ebeline une jeune fille du quartier qui vient d'avoir 18 ans et qui vote pour la première fois : "c'est bien de se rassembler comme ça pour parler politique. J'ai regardé un peu les programmes et quand j'ai vu 'écologie', j'ai su que c'était pour ce candidat que j'allais voter. C'est super important car le monde va mal. Du coup, j'essaie de m'impliquer un peu et voir comment ça se passe."

Convaincre les abstentionnistes

Pendant que les enfants jouent, les parents s'approchent. Un verre de limonade leur est proposé, comme à cette habitante : "j'habite au premier étage et je suis venue voir ce qui se passait. Je ne savais pas que c'était pour les législatives. Je suis venue voir par curiosité". Mais cette maman n'est pas inscrite sur les listes électorales.

Le candidat de la Nupes, Grégory Boisseau échange avec ses militants et les habitants de la commune. © Radio France - Gildas Menguy

Chapeau sur la tête, le candidat de la Nupes, Grégory Boisseau échange, il veut essayer de convaincre ceux qui n'ont pas voté au premier tour : "l'objectif est de pouvoir être près des gens, discuter avec eux. C'est aussi de faire de la pédagogie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Faire en sorte que les gens puissent aller voter, c'est ça l'objectif principal de toutes les actions que nous menons."

Plus de 40 000 personnes ne sont pas déplacées dimanche dernier dans cette deuxième circonscription de la Mayenne. La "Limonade de campagne", elle, se poursuit dans différentes communes de la circonscription ces jeudi et vendredi soir.