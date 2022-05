Législatives 2022 : la mise au point de la majorité présidentielle sur la deuxième circonscription en Mayenne

Dans un communiqué publié ce mercredi 25 mai, la majorité présidentielle regroupé sous la bannière Ensemble! met les choses au clair concernant la deuxième circonscription de la Mayenne. C'est la député sortante, Géraldine Bannier, qui est investie par la majorité présidentielle et personne d'autre.

C'est un communiqué qui a le mérite de mettre les choses au clair concernant les élections législatives dans la deuxième circonscription de la Mayenne. Ce communiqué est signé de quatre personnes : Richard Ferrand (président d'Ensemble!), François Bayrou (vice-président d'Ensemble!), Édouard Philippe (vice-président d'Ensemble!), Stanislas Guérini (secrétaire général d'Ensemble!)

Ce communiqué vise, sans le nommer, le candidat Christophe Langouët qui s'est lancé dans la campagne en tant que candidat "indépendant, libre et utile". Les signataires du communiqué expliquent que "dans la 2ème circonscription de la Mayenne, Ensemble! a investi Géraldine Bannier. Alors que certains cherchent à semer le doute, la majorité présidentielle est très claire : Géraldine Bannier est sa seule candidate dans la circonscription. Elle est la seule qui s'inscrira pleinement dans notre action à l’Assemblée nationale et mettra ainsi en place le projet porté par Emmanuel Macron."

Une usurpation pour la majorité présidentielle

Le groupe de la majorité présidentielle va même plus loin en affirmant que "si d’autres candidats se revendiquent comme appartenant à la majorité présidentielle, il s’agit alors d’une usurpation. Des procédures seront engagées à leur encontre car cette confusion ne peut persister, et il est plus que regrettable que certains cherchent à semer le doute chez les électeurs."

Contacté par France Bleu Mayenne, Christophe Langouët déclare "ne pas se sentir concerné par cette usurpation. Je n'appartiens pas à la majorité présidentielle mais je suis en soutien de cette majorité." Le maire de Cossé-le-Vivien qui rappelle qu'il a reçu le soutien de 36 maires de la circonscription sur 91 communes.