Législatives 2022 : la participation au second tour en Moselle en légère hausse à midi

Ce dimanche 19 juin, second tour des élections législatives, les Mosellans votent à nouveau dans les neuf circonscriptions, aucun siège de député n'ayant été pourvu au premier tour. Il faut dire que la participation a été particulièrement faible. Y aura-t-il un sursaut pour le deuxième round du scrutin ?

A midi, la participation s'établit à 17,97 %. C'est un point de plus qu'une semaine plus tôt, lors du premier tour (16,85 %) et 4 de plus que lors du dernier scrutin, en 2017 (13,95 %).

