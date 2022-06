Législatives 2022 : la première journée des nouveaux députés en Limousin

Ils ont vécu leur première journée en tant que nouveau député de Haute-Vienne et de Corrèze. Francis Dubois, Damien Maudet et Manon Meunier racontent la manière dont ils ont vécu leurs premiers moments en tant que député.

"Je suis Manon Meunier, j'allais dire candidate mais non, députée de la troisième circonscription de Haute-Vienne". La jeune femme de 26 ans sourit, mais elle réalise qu'elle a été élue à la députation. "Mon équipe militante est toujours autour de moi et m'aide à organiser la suite. J'ai énormément de gratitude envers tous ces militants qui se sont donnés" explique celle qui n'a pas non plus eu du mal à s'affirmer. "On savait pourquoi on se lançait" répète-t-elle, "même si ça fait beaucoup d'informations en une seule journée."

La recherche de collaborateurs

A l'intérieur de la petite maison de Puy-las-Rodas, son directeur de communication ainsi que celui de Damien Maudet sont assis dans le canapé et réfléchissent, les ordinateurs sur les genoux, à la suite. "Ca a été une journée surtout dans laquelle on a songé aux équipes, aux prochaines fêtes populaires que l'on va organiser durant l'été, à comment on construit sur le terrain et comment on suit certaines luttes pour les mettre en avant à l'Assemblée" explique lucide Damien Maudet, député de la première circonscription de Haute-Vienne.

Plus pragmatique, il faut aussi organiser la suite, regarder les CV des personnes qui souhaitent rejoindre le député en tant que collaborateur. Et sur ce point, Damien Maudet sait de quoi il parle puisqu'il occupait ce poste il y a encore quelques temps. "Oui, il y a ce travail là. De mon côté, j'ai de la chance, j'ai Benjamin qui était l'animateur de la campagne et qui sera mon collaborateur en région. Mais il faut aussi trouver des gens à Paris, c'est tout un travail. Mais c'est un problème de riches, tout ça" estime le député.

Le voyage à Paris

Demain mardi 21 juin, les députés de la NUPES iront à Paris pour une réunion à 10 heures. Idem pour les députés LR de Corrèze. Sur ce point, Francis Dubois a du avoir recours à sa collègue, plus expérimentée, Frédérique Meunier. "Un grand merci à elle d'avoir fait l'assistance technique. Je me suis renseigné auprès du bureau des Transports de l'Assemblée pour le billet de train. Pour l'hôtel, ceux qui sont réélus avaient déjà pris d'assaut l'hôtel de l'Assemblée, donc ne restaient plus que les hôtels privés...bref, toute une journée de travail" concerne l'élu local de Lapleau.

Un changement de vie

C'est globalement les vies quotidiennes de ces hommes et femmes qui vont être bouleversées. Exemple : Manon Meunier sait bien que ses activités associatives ne pourront pas être aussi importantes que jusqu'alors. "Malheureusement, je vais devoir moins m'impliquer dans les associations" estime-t-elle, mais elle tempère de suite : "ça m'empêchera pas que je serais en relation étroite avec elles. Je n'y serais plus en tant que bénévole mais je serais présente en tant que député pour relayer leurs revendications." De même pour sa vie personnelle, la jeune femme avoue qu'elle "ne sera plus dans ma petite maison dans la campagne limousine. Ca va être des changements relationnels car il y aura beaucoup de temps qui sera consacré à mon mandat" estime-t-elle. Mais elle le prend très tranquillement. "C'est pour la bonne cause. Ce programme nous porte, on l'a dans les tripes" souligne madame la députée. Un programme qu'elle défendra dans un lieu qu'elle n'a encore jamais visité, le palais Bourbon.