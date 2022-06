Législatives 2022 : bilan et propositions - très disputés - pour le dernier débat RCFM/Corse-Matin à Bastia

Ce mardi 7 juin, sept des douze prétendants au fauteuil de député de la 1ere circonscription de la Haute-Corse ont débattu pendant une 1h30 sur la scène du théâtre de Bastia. Un événement RCFM/Corse-Matin alors que le premier tour se déroule ce dimanche 12 juin.

L’heure du bilan pour Michel Castellani

Sur la scène du théâtre de Bastia, Michel Castellani, le député sortant a défendu son bilan, face à ses adversaires. Le bilan de cinq années d’un premier mandat nationaliste au palais Bourbon. « Tout le monde sait que le travail a été fait » a entamé Michel Castellani avant de le défendre et d’évoquer ses interventions, « pour défendre nos institutions, notre hôpital, nos communes, nos viticulteurs… j’ai tiré la loi du 5 mai». Puis, celui qui remet son mandat en jeu a été la cible d’attaques.

Alexis Fernandez, le candidat du Rassemblement National a été le plus offensif : "Le problème des carburants est toujours là, la monopolisation des marchés et la pauvreté aussi, l’hôpital de Bastia on ne peut plus dire que c’est un hôpital mais une infirmerie scolaire." Pour Petr’Anto Tomasi, son adversaire sous l’étiquette Corsica Libera et ancien allié : « il doit y avoir un recentrage du rôle d’un député nationaliste, on ne peut pas se contenter d’avoir sauvé un reliquat de PEI par-ci ou d’avoir défendu une mesure fiscale par-là ». Pour lui, « quatre députés doivent défendre les droits du peuple corse qui, si rien n’est fait, est en voie de minorisation dans son propre pays ».

Jean François Paoli, le candidat de la majorité présidentielle explique de son côté qu’il ne lui appartient pas de juger l’action du député : « Si je suis présent, c’est que j’ai un autre projet de société à proposer à la Corse et aux Corses et je pense que dans toutes les assemblées du monde, ce sont les majorités qui font les décisions et qui permettent d’avancer. ». Julien Morganti, candidat sans étiquette, parle de son côté d’un « mandat de routine et d’immobilisme » avant d’évoquer les différences avec l’élection de 2017 : « on considère que le député sortant ne représente plus qu’un homme, d’ailleurs, il y a division, on le voit dans cette élection. C’est très important d’avoir un député aujourd’hui qui rassemble tout le monde, parce que nous allons entrer dans des discussions avec Paris. ».

A Gauche, Dominique Mauny la candidate La France Insoumise évoque le bilan des nationalistes « qui est certes un bilan de travail mais qui n’est pas suffisant au regard des enjeux, l'enjeu qui n’est pas de continuer dans une politique néo-libérale ». Du côté du Parti Communiste, Michel Stefani explique « regarder ce qui a été fait » mais également « mettre en avant ce qu’il aurait fallu faire »

Revivez le débat - Copier

Revivez le débat - Partie 2 Copier

L’hôpital de Bastia et les déserts médicaux au centre des préoccupations

La vétusté de l’hôpital de Bastia est l’un des enjeux majeurs dans la 1ere circonscription de la Haute-Corse. La situation du plus grand établissement de santé de la Haute-Corse est décriée depuis plusieurs années par les syndicats. À plusieurs reprises, Michel Castellani, le député sortant, a rappelé avoir pris la parole au sein de l’hémicycle du palais Bourbon pour l’évoquer. Les sept candidats sont tous d’accord sur un point : il y a urgence à agir sur le système de santé en Corse.

Michel Castellani : « Ce sera l’un des dossiers essentiels à traiter. À ma dixième question au gouvernement dans l’hémicycle, Olivier Véran a lâché et la commission d’investissement nationale santé est venue au mois de mars. On sait très bien que la conclusion, ce sera la bonne. Il faut arriver à un nouvel hôpital. »

Petr’Anto Tomasi : « Il faut un nouvel hôpital à Bastia et il faut un Centre Hospitalier Universitaire pour la Corse multi sites adossé à une assistance publique des hôpitaux de Corse. C’est un scandale absolu qu’il n’y ait pas de CHU en Corse.»

Jean François Paoli : « Ces sujets complexes demandent à la fois d’avancer, mais de ne pas avancer sans réfléchir. Oui, il faut reconstruire un hôpital à Bastia. Si c’est bien qu’on ait pu le moderniser, on ne peut pas s’en satisfaire. Mais la santé ne se limite pas à l’hôpital, les déserts médicaux sont vrais dans le rural et aussi en ville. Il va falloir continuer à créer des partenariats public privé. »

Julien Morganti : « L’hôpital de Bastia n’est pas l’hôpital d’une commune. Aucun maire de la circonscription n’est associé à la réflexion sur le choix des rénovations, du nouvel hôpital. Heureusement qu’au bout de cinq ans on a une étude dont on nous dit qu’on ne connaît pas les conclusions, ni le mode de financement. Ce que nous proposons aussi dans la circonscription, c’est la construction de maisons de santé rurales. »

Michel Stefani : « Ce qui est indispensable, c’est la solidarité nationale. Sans elle, nous n’aurons pas les moyens nécessaires pour soigner la population. Nous sommes bien sûr favorables pour la construction d’un nouvel hôpital avec les moyens humains, budgétaires et techniques qui permettront d’avoir une offre de soin de qualité. »

Dominique Mauny : « Le secteur de la santé a été détruit dans ce pays. Notre projet, c’est de construire un service hospitalier de qualité, de créer un pôle public de médicaments. Il y a beaucoup de richesse qui est captée par une oligarchie au pouvoir. On va chercher cet argent et on l’investit dans la société. »

Alexis Fernandez : « C'est urgent, il faut un CHU très très vite. Aujourd’hui, l’hôpital qu’il y a en Corse, la dernière solution, c’est l’avion et quand les délais de prise en charge ne sont pas trop long.»

Sont également candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Corse, Jean Lamberti candidat « Reconquête », Christine Cettour-Leoni, candidate « Les Patriotes » Olivier Josué, candidat « Lutte Ouvrière », Michel Staelens, candidat pour le « Parti Animaliste », Gaël Maquet, candidat sans étiquette.

VIDEO : Les conclusions des candidats de la 1ère circonscription de Haute-Corse après le 4e débat RCFM/Corse Matin