Législatives 2022 : Le Conseil constitutionnel annule l'élection dans la 2e circonscription de la Marne

C'était une décision très attendue. Le Conseil constitutionnel annule l'élection dans la 2e circonscription de la Marne , suite aux législatives de juin 2022. Le recours avait été déposé par Laure Mille r, éliminée dès le premier tour, pour des questions administratives. C'est Anne-Sophie Frigout (Rassemblement National) qui avait finalement été élue.

Erreurs et bulletins nuls

Laure Miller contestait les conditions de vote. Le 12 juin dernier, la candidate Ensemble avait vu les portes du second tour se se refermer juste devant elle, éliminée par un retard de 249 voix sur Anne-Sophie Frigout. Mais selon l'adjointe au maire de Reims, plusieurs bulletins à son nom ont été considérés comme "nuls", l'empêchant d'accéder au second tour.

Quelques jours avant le vote, Laure Miller et ses équipes s'aperçoivent d'une erreur sur ses bulletins. Il était écrit "candidate officielle d'Emmanuel Macron ". Or, il est interdit de noter plus de deux noms sur un bulletin, celui du candidat et de son suppléant.

En urgence, de nouveau bulletins sont donc imprimés et distribués. Mais le jour du vote, certains électeurs ont glissé dans l'urne les anciennes professions de foi, celles qui comportaient l'erreur. Leur bulletin ont été comptabilisés "nuls". D'après les Sages, 965 bulletins "nuls" portant son nom ont été dénombrés par un huissier. Avec ces voix, Laure Miller aurait terminé en tête du premier tour.

Un nouveau vote dans les trois prochains mois

Pour le conseil constitutionnel : "Compte tenu du faible écart de voix entre les trois candidats arrivés en tête, l'absence de prise en compte des bulletins irréguliers du décompte des voix a eu pour effet de modifier l'identité des candidats qualifiés pour le second tour de scrutin, altérant ainsi la sincérité du scrutin."

Dans un communiqué envoyé à la presse ce vendredi matin, Laure Miller annonce évidemment sa candidature à ces nouvelles élections, prévues dans les trois prochains mois : "Je suis, naturellement, candidate, avec une détermination plus forte encore à porter un projet de rassemblement dans le seul intérêt du pays et de la Marne."