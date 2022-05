Législatives 2022 : le député sortant Yannick Favennec lance officiellement sa campagne depuis Loiron-Ruillé

Le député UDI sortant de la 3e circonscription de la Mayenne, Yannick Favennec, a lancé officiellement sa campagne ce mardi à Loiron-Ruillé, dans l'Ouest du département. Le candidat brigue donc un cinquième mandat, lui qui est député depuis 2002. C'est donc le top départ de son marathon des 99 réunions publiques prévues à travers sa circonscription. Elles commenceront le 9 mai prochain avec quatre réunions organisées dans la journée. "C'est un respect pour les habitants d'aller à leur rencontre", prône Yannick Favennec.

Le maire de Désertines, Bruno Lestas, sera toujours son suppléant et le binôme arbore comme slogan de campagne "Près de vous, avec vous, pour vous".

Des propositions issues du terrain

Le candidat à sa propre réélection souhaite mettre en avant "des propositions de terrain", comme garder un oeil sur la situation de l'hôpital de Mayenne, "nous restons les yeux ouverts" affirme-t-il. Il souhaite également développer la mobilité durable dans sa circonscription. "Avec vous" car il compte composer avec tous les acteurs du territoire. Yannick Favennec propose notamment d'organiser des forums législatifs participatifs avant chaque projet de loi débattu à l'Assemblée. "J'en ai l'envie, l'énergie, la passion de ce territoire, j'aime les habitants de ce territoire et je veux surtout pouvoir répondre à leurs problèmes quotidiens", ajoute le député sortant au micro de France Bleu Mayenne, "pour cette campagne législative, je vais leur faire près de 70 propositions concrètes sur des thématiques aussi variées que la santé, la solidarité, le pouvoir d'achat et la vie associative, ce sont des thématiques qui concernent au premier plan la vie quotidienne de nos concitoyens".

"À partir du moment où j'ai l'énergie, l'envie et la passion, je ne vois pas pourquoi je changerai, après ce sont les électeurs qui décideront", ajoute le député UDI. Parmi les 70 propositions du député sortant, agir sur la régulation de l'installation des jeunes médecins en les obligeant à s'installer trois ans dans les zones sous dotées, diminuer les charges des indépendants et des agriculteurs ou encore agir sur l'amélioration de la rémunération des petites retraites.

Une candidature sous l'étiquette UDI... mais au sein du groupe Horizons

Proche de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, il porte une candidature étiquetée UDI mais il annonce qu'il siègera, s'il est réélu, au sein du groupe Horizons, celui du maire du Havre, à l'Assemblée nationale. Pour lui, ce n'est pas incompatible avec son parti. "Dans UDI, il y a Union des Démocrates mais surtout Indépendants, donc je veux garder cette liberté de ton, liberté de vote et cette indépendance mais je veux aussi être loyal à la majorité présidentielle, au président de la République et à ma formation d'origine, après on verra ce qui se passera", ajoute Yannick Favennec.

Il ne souhaite absolument pas rejoindre la République en Marche et même si sur le papier l'avenir de son parti s'assombrit, il n'est pour le moment pas d'actualité pour lui de s'encarter à Horizons. "Ce n'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant", clarifie le député sortant, "moi je me présente et mon mandat, je ne le conçois qu'à travers de l'intérêt général et de l'intérêt de notre territoire, on verra comment sera composée ou recomposée l'Assemblée nationale".

Pour le moment, face à lui, il y a un candidat du Rassemblement National, un de Reconquête, un de Lutte Ouvrière et il y aura un candidat de la nouvelle alliance de gauche, la Nouvelle Union Populaire Ecologiste et Sociale. Les autres potentiels candidats ont jusqu'au 20 mai pour se déclarer.