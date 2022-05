Législatives 2022 : Le Mouvement de la Ruralité dévoile sa candidate dans l'Indre

A moins d'un mois du premier tour des élections législatives, Le Mouvement de la Ruralité, anciennement Chasse, pêche, nature et traditions, dévoile sa candidate. A 32 ans, Alexandra Botton se présente à sa première élection nationale dans la deuxième circonscription de l'Indre. La candidate veut remettre les spécificités de notre territoire rural au centre des préoccupations.

"On est contre les éoliennes"

Comme son nom l'indique, Le Mouvement de la Ruralité défend le milieu rural. "On veut préserver les intérêts des chasseurs et des agriculteurs, annonce Alexandra Botton. On est contre les éoliennes et contre la méthanisation industrielle".

Améliorer l'accès à la santé fait également partie des points importants du programme de la candidate. Elle mise notamment sur la téléconsultation. "Je crois beaucoup à l'installation de bornes de téléconsultation dans une officine ou dans un lieu de santé, explique Alexandra Botton. Les consultations médicales à distance permettent d'être soigné assez rapidement, sans devoir faire plus d'une demi-heure de route pour voir un médecin".

Maintenir à domicile les personnes âgées

Alexandra Botton a également à cœur le maintien à domicile de nos ainés. Pour y arriver, la candidate a quelques pistes, elle veut notamment revaloriser le métier d'aide-soignant. "Aujourd'hui, on manque de professionnels, on a des professionnels qui s'épuisent, alors que ce sont des métiers qui ont plein de sens, précise celle qui est aussi directrice adjointe de l'association Familles Rurales dans l'Indre, en charge du maintien à domicile. Il faut vraiment travailler sur l'image de ces métiers et permettre aux jeunes d'y accéder facilement".

Enfin, la candidate du parti Mouvement de la Ruralité souhaite exonérer de charges les artisans et les professionnels pour faciliter leur installation dans l'Indre, en déployant le dispositif ZRR (zone de revitalisation rurale) sur tout le département. Le parti ne présente, en revanche, aucun candidat dans la première circonscription de l'Indre, faute de volontaires.

Le Mouvement de la Ruralité organise une réunion publique ce dimanche 15 mai à 15h à la salle des fêtes de Neuvy-Pailloux. Eric Doumas, secrétaire général du parti, sera notamment présent.