Législatives 2022 : le parti Les Républicains investit officiellement cinq candidats dans le Loiret

Les Républicains n'ont pas traîné : le parti présidé par Christian Jacob est le premier à avoir désigné ses candidats dans le Loiret pour les élections législatives de juin 2022, qui se dérouleront après l'élection présidentielle en avril. La CNI (commission nationale d'investiture) présidée par Eric Ciotti a tranché ce mercredi matin à Paris.

Chrystel de Filippi investie candidate

Dans le Loiret, la nouveauté réside dans l'investiture de Chrystel de Filippi, 45 ans, qui est adjointe au maire d'Orléans (en charge de l'éducation et de la communication) depuis 2020 (c'est son premier mandat), et aussi porte-parole de LR 45. Cette proche du maire d'Orléans Serge Grouard sera candidate dans la sixième circonscription, actuellement détenue par Richard Ramos (Modem) qui n'a pas fait part de ses intentions pour les prochaines législatives. Elle est la seule femme, sur les cinq candidats investie par Les Républicains dans le Loiret

Chrystel de Filippi, adjointe (LR) au maire d'Orléans © Radio France - Anne Oger

Par ailleurs, LR n'a investi aucun candidat dans la première circonscription (détenue depuis 2017 par la députée LREM Stéphanie Rist) : elle "est réservée pour une élue membre de l’UDI", écrit LR 45 dans un communiqué, dans le cadre d'un accord LR/UDI. La 1ère circonscription aura donc une femme candidate pour l'union de la droite et du centre.

Dans la deuxième circonscription, sans surprise, c'est François Lagarde, ex conseiller municipal d'Orléans (2014/2020), qui sera candidat dans cette circonscription détenue par Caroline Janvier (2017) et dont Serge Grouard fut le député de 2002 à 2017 (battu en 2017). Dans la troisième circonscription, celle du Giennois, le candidat LR sera le député sortant Claude de Ganay -68 ans).

Ariel Levy aux côtés de Nelly Dury : le binôme que soutient la majorité départementale sur le canton de Montargis © Radio France - François Guéroult

Dans la quatrième circonscription, LR choisit d'investir Ariel Lévy, 31 ans, présenté comme "le nouveau talent de la droite locale" qui a été élu conseiller départemental lors des dernières élections en juin 2021 (il est vice-président du Département du Loiret et est soutenu activement par l'actuel député LR et ex maire de Montargis Jean-Pierre Door). Philippe Moreau, maire de Nogent-sur-Vernisson n'a donc pas été retenu par la CNI.

Ex président des jeunes Agriculteurs du Loiret © Radio France - Antoine Denéchère

Enfin, dans la cinquième circonscription, où Marianne Dubois ne se représente pas, le jeune Maxime Buizard, conseiller municipal d'opposition à Pithiviers, est investi candidat.

"Nous nous réjouissons du renouvellement qui s’opère sur les circonscriptions loirétaines, avec deux trentenaires et deux quadragénaires, signe de la vitalité de notre mouvement", écrit LR 45.

Rappelons que les sortants Marianne Dubois et Jean-Pierre Door ne se représentent pas. Les suppléants et suppléantes seront désignés ultérieurement.