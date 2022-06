Législatives 2022 : le Rassemblement National éliminé dans les Landes comme en 2017 mais en progression

Le Rassemblement National n'arrive pas à qualifier un candidat pour le second tour des élections législatives. En revanche, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella progresse dans de nombreux territoires des Landes.

Ils visaient au moins une circonscription. Finalement aucun des trois candidats du Rassemblement National ne se passe le cap du premier tour. Ils sont tous éliminés dans les trois circonscriptions des Landes.

Marine Le Pen avait réalisé plus de 24% au premier tour au premier tour de l'élection présidentielle, le parti n'a pas profité de ces bons résultats.

Le RN en forte progression

Mais ce parti réalise de très bons résultats par rapport aux dernières législatives. Dans la troisième circonscription, le parti de Marine Le Pen progresse fortement par rapport à 2017 avec 18,78% contre 10,25%. Véronique Rivoire dans la deuxième circonscription réalise aussi un bien meilleur score avec 16,11% contre 9,71% en 2017.

Enfin le chef de file du parti dans les Landes, Michel Dufay, réalise 20,15% au premier tour, un score en très forte hausse par rapport aux dernières législatives (11,48%). "On a quasiment doublé nos scores", se félicite Michel Dufay. "On a clairement réalisé un bon score."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un chef de file déçu de ne qualifier aucun candidat au second tour dans les Landes. Pour lui, il y a un responsable dans cet échec : Eric Zemmour et son parti Reconquête. "C'est dommage que Zemmour ait réussi son pari, celui d'éliminer un certain nombre de candidats RN partout en France. Eric Zemmour veut rassembler la droite mais il ne rassemble que des candidats à 1% et il termine à 4%."

à lire aussi Législatives : Éric Zemmour est éliminé dans la 4e circonscription du Var

Pas de consigne de vote pour les électeurs RN

Dans les Landes, il y aura donc trois duels "Ensembles !" contre "Nupes" au second tour. "J'étais prêt à affronter Geneviève Darrieussecq dans la première circonscription contrairement au candidat NUPES."

Le chef de file assure qu'il votera dimanche prochain "comme tout bon citoyen". En revanche, comme au niveau national, le RN des Landes ne va donner aucune consigne de vote entre la majorité présidentielle et la gauche. "La consigne, c'est qu'il ne faut qu'aucun ne gagne. Je ne choisirai pas de candidat. Macron ce n'est pas possible et Mélenchon n'arrivera pas à être Premier ministre. Dans les deux cas, cela sera une catastrophe pour la France."