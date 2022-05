Législatives 2022 : le Rassemblement National monte dans la 11e circonscription de la Gironde

La 11ᵉ circonscription de la Gironde est marquée par une montée du Rassemblement National, une dynamique dont pourrait profiter la candidate aux législatives, Edwige Diaz, déléguée départementale du parti. Jean Petaux, politologue bordelais explique que : "c'est là que Jean-Marie Le Pen, d'abord et surtout Marine Le Pen, réalisent les scores les plus importants en Gironde. Ça se marque à la dernière présidentielle par une progression assez importante de près de 6.5 points et demi de Marine Le Pen, qui était à 30.78 % au premier tour de la présidentielle de 2007 et qui atteint les 36.39 % au premier tour de la présidentielle de 2002."

Selon le politologue, cette dynamique s'explique par une problématique de mobilité. "Les habitants du Cubzaguais peuvent mettre parfois 1h et demie pour venir travailler à Bordeaux." Du côté du Nord-Est de Guîtres la population est souvent dans une souffrance sociale, qui a participé avec les habitants du Cubzaguais aux gilets jaunes.

La centrale nucléaire au cœur des débats

Et puis, du côté de l'estuaire, à Braud-et-Saint-Louis par exemple, Marine Le Pen atteint au premier tour de 2022 plus de 70% "dans une commune relativement peu peuplée. Mais c'est quand même la commune de la centrale nucléaire du Blayais. Avec la question de la fermeture éventuelle de cette centrale." Pour Jean Petaux, Mathieu Caillaud, le candidat NUPES, est "obligé d'être un peu moins écologiste, que le reste de la France Insoumise sur la question de la fermeture ou pas de la centrale".

Véronique Hammerer est la députée sortante (LREM) et serait la plus en difficulté pour Jean Petaux : "Elle vise Edwige Diaz, qui lors de sa première tentative en 2017 aux législatives, a quand même fait 43 % des suffrages exprimés".

La liste des candidats aux législatives dans la 11e circonscription de la Gironde

Ensemble : Véronique Hammerer (sortante)

RN : Edwige Diaz

Nupes : Mathieu Caillaud

LR : Cécile Picard

LO : Zina Ahmimou

Parti animaliste : Régine Blatter