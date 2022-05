Législatives 2022 : le Rassemblement national présente ses candidats dans le Doubs

Les candidats du RN dans le Doubs. Au premier rang, Nathalie Fritsch et Géraldine Grangier. Derrière, Thomas Lutz, Eric Fusis et Sébastien Launay, suppléant de Mathilde Jury

Cinq candidats pour cinq circonscriptions. Le Rassemblement national sera présent partout dans le Doubs pour ces élections législatives. Avec de sérieuses chances de victoire pour deux circonscriptions, les plus au nord du département : la troisième, avec Nathalie Fritsch et la quatrième, avec la conseillère régionale Géraldine Grangier.

Deux candidates qui suivront à la lettre le programme de Marine Le Pen, elles en font une promesse de campagne. "Sans Marine, je ne serais pas là où je suis, explique Nathalie Fritsch. Nos priorités seront donc le pouvoir d'achat et la sécurité." Dans cette troisième circonscription, où le RN a frôlé la barre des 50% des voix au second tour de la présidentielle, il n'était pourtant pas présent à ce deuxième tour lors des législatives de 2017 : "Je pense qu'à ce moment-là, le débat qui a été jugé manqué de Marine Le Pen a pesé, explique Nathalie Fritsch. C'est ce qui a fait qu'elle n'a pas eu le résultat que l'on pouvait attendre."

L'insécurité dans le Pays de Montbéliard comme thème de campagne

Géraldine Grangier, elle, fera campagne notamment sur l'insécurité, dans une circonscription où le sujet fait beaucoup parler ces derniers temps : "Il se passe des choses terribles, que ce soit aux Champs Montants à Audincourt, aux Buis à Valentigney ou à Montbéliard, on sait ce qu'il se passe au Près la Rose. Ce n'est plus possible. Je suis une femme, il est important que les mères de famille puissent laisser leurs enfants vivre en sécurité, que je puisse comme députée proposer des lois contre cette insécurité : réarmer la police municipale, établir la légitime défense ou rétablir les peines planchers, on verra."

Les candidats des autres circonscriptions du Doubs étaient présents : Thomas Lutz, pour la première, Eric Fusis pour la deuxième et Mathilde Jury, pour la cinquième, représentée ce vendredi après-midi par son suppléent, Sébastien Launay.