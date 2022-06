Législatives 2022 : le RN se maintient dans la Nièvre et arrive en tête sur les terres de François Mitterrand

Aucun candidat PS ne sera présent au second tour des élections législatives le dimanche 19 juin. Le candidat du Rassemblement national (RN) Julien Guibert est arrivé en tête (27,80%) dimanche au premier tour sur les terres de François Mitterrand dans la deuxième circonscription de la Nièvre. Dans cette circonscription, celle du Morvan, le PS ne présentait pas de candidat pour la première fois de son histoire, au grand dam des militants locaux. Celle investie par la Nupes, Marie-Anne Guillemain (LFI), est arrive en troisième position du premier tour des législatives avec 24,31% des voix et parvient à se qualifier. Elle sera opposée dimanche prochain à Julien Guibert et Patrice Perrot (Renaissance/Ensemble, 26,75%) dans une rare triangulaire.

Dans la première circonscription qui inclut Nevers, fief de l'ancien Premier ministre socialiste et ex-maire de la ville Pierre Bérégovoy, gérée aujourd'hui par le macroniste Denis Thuriot, la candidate de la majorité présidentielle Perrine Goulet est arrivée en tête (32,71%) et affrontera en duel Pauline Vigneron (RN, 26,68%). Le candidat de la Nupes, Léo Coutellec, est troisième (25,69%) et n'a pas réussi à se qualifier.

Dans la première circonscription de la Nièvre, 46,96% des électeurs ne se sont pas déplacés pour voter au premier tour et 52,27% se sont aussi abstenus dans la seconde circonscription.

