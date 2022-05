Législatives 2022 : les candidats du Rassemblement National dévoilés en Isère

Espérant surfer sur la dynamique de la campagne présidentielle, qui a vu sa candidate Marine le Pen arriver au second tour, le Rassemblement National a présenté vendredi 6 mai ses candidats dans les différentes circonscriptions de l'Isère.

Aurore Meyrieux face à Olivier Véran, Chloé Bailly face à Taha Bouhafs

Dans la 1ère circonscription, celle d'Olivier Véran, ce seront donc Aurore Meyrieux, suppléée par Valentin Chenevas-Paule. Dans la 2ème circonscription, le RN avait accédé en 2017 au second tour, où il s'était incliné largement face au LREM Jean-Charles Colas-Roy. Chloé Bailly et Danièle Rochet tenteront de l’emporter cette fois.

Dans la 3ème circonscription, la conseillère régionale Christel Dupré, et Jean-Louis Virette tenteront de faire mieux que les 9,58 % de Béatrix Bolvin en 2017. Dans la 4ème, Olivier Guyot et Brigitte Castryck, un binôme déjà candidat aux élections départementales 1 an plus tôt.

Des conseillers régionaux dans les 6ème, 7ème et 8ème circonscriptions

Dans la 5ème, on trouvera Jérôme Santana et Enzo Dubois. Dans la 6ème, ce sera le conseiller régional et délégué départemental Alexis Jolly qui mènera la bataille avec Frédérique Salomon. C'est lui qui avait accédé au second tour dans la 2ème circonscription en 2017. Dans la 7éme, on retrouve un autre conseiller régional, Alexandre Moulin-Comte et Jean-Philippe Lefevre. Dans la 8ème, ce seront Benoît Auguste, lui aussi conseiller régional, et Edouard Robert.

Dans la 9ème, Cécile Bène, déjà candidate en 2017 mais dans la 5ème circonscription du Rhône et Sylvain Gaudineau. Enfin dans la 10ème, Nathalie Germain, l'une des rares candidates RN à avoir accédé au second tour des élections départementales de 2021 en Isère, et Laurent Pépin représenteront le parti.