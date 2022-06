Législatives 2022 en Gironde : les enjeux dans la 9e circonscription, le Sud-Gironde

La députée sortante Sophie Mette, venue du MoDem, se représente pour la majorité présidentielle dans la 9e circonscription de la Gironde, celle du Sud-Gironde, marquée par le gros dossier de la LGV. En face d'elle, deux jeunes candidats ambitieux, Sacha André (NUPES-LFI) et Damien Obrador (RN).

LGV, gilets jaunes de Langon et projet Horizeo à Saucats auront marqué ces cinq dernières années.

C'est l'une des plus grandes circonscriptions du département, avec des réalités très diverses. La 9e circonscription de la Gironde compte 88 communes, certaines toutes proches de la métropole bordelaise, comme Cadaujac ou Léognan, d'autres à deux pas du Bassin d'Arcachon (Salles, Lugos, Le Barp) et des communes à la lisière du Lot-et-Garonne et des Landes. La députée de ce patchwork, traversé par la forêt des Landes de Gascogne, est depuis 2017 Sophie Mette (MoDem) candidate à sa succession sous l'étiquette Ensemble !, de la majorité présidentielle.

"Sophie Mette a toutes les chances de l'emporter", selon le politologue girondin Jean Petaux. L'élue de Bazas a peut-être déjà fait le plus dur en récupérant l'étiquette de la majorité présidentielle, face à deux poids lourds du département qui la convoitaient : Michel Dufranc et Gilles Savary, déjà candidats en 2017, respectivement sous les couleurs des Républicains et du Parti socialiste.

Gilets jaunes, Horizeo et Alibaba

Mais les cinq ans qui viennent de s'écouler dans cette circonscription ont été agités, marqués par la forte présence des gilets jaunes à Langon et Saint-Macaire ainsi que par trois gros projets qui suscitent la controverse : la LGV Bordeaux-Toulouse, l'installation probable d'un géant du e-commerce à Belin-Beliet et le méga-projet de centrale solaire Horizeo à Saucats.

Les oppositions espèrent tirer les marrons du feu : sur les résultats du premier tour de la présidentielle, le total Nupes arrive en tête. Cependant, la dynamique semble du côté du Rassemblement national : entre les deux présidentielles de 2017 et 2022, Marine Le Pen a gagné presque huit points au premier tour.

Espérant poursuivre cette dynamique, c'est un candidat de 30 ans, qui représentera le RN. Damien Obrador, conseiller municipal à Cabanac-et-Villagrains, se veut confiant. "Entre 2017 et 2022, c'est dans cette circonscription que la progression a été la plus importante pour le RN en Gironde", compte-t-il. "Dans les Landes des Graves, on a eu des scores avec plusieurs communes à 60%, dans le Bazadais également."

L'objectif est le même pour la Nupes, dont la tête dans le Sud-Gironde a été confiée à un débutant en politique. Sacha André, âgé de 24 ans, est "un espoir d'être au deuxième tour, et plus que ça, parce qu'on est réuni derrière une candidature unique". Cependant, au premier tour de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon fait "seulement" 19%, trois points en-dessous de son score national, et un score en baisse par rapport à 2017.

Si Sophie Mette est passée il y a cinq ans, c'est parce qu'il y avait 50% d'abstention

L'enjeu pour ces deux outsiders sera donc de mobiliser leurs électorats. "Si Sophie Mette est passée il y a cinq ans, c'est parce qu'il y avait 50% d'abstention", relève Sacha André. "Si les électeurs qui ont voté Marine Le Pen à la présidentielle se mobilisent, nous pouvons gagner", espère Damien Obrador.

Alors, pour cela, le candidat de gauche parcourt la circonscription avec une 2CV rouge pour proposer aux habitants "un cahier de doléances, qui sera publié, que je gagne ou pas. Cela permettra d'entendre la voix du Sud-Gironde". Son adversaire du RN lui mise "plus que jamais" sur le thème du pouvoir d'achat. "Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont annoncé une future loi sur le pouvoir d'achat, d'où l'intérêt d'avoir des députés RN à l'Assemblée, parce que nous avons des propositions très concrètes", assure Damien Obrador.

Cible dans le dos, Sophie Mette défend son bilan et celui de la majorité. "Je n'ai à rougir ni de mon bilan personnel, ni de celui d'Emmanuel Macron. Je considère qu'on a réagi rapidement après les gilets jaunes, avec le grand débat". "Je suis une élue locale, j'habite ici depuis plus de 30 ans. Je connais les difficultés de logement, de mobilité, de pouvoir d'achat", assure-t-elle, envisageant des réductions pour les Sud-Girondins qui prennent l'A62 vers Bordeaux, idée déjà porté par le maire de Langon, Jérôme Guillem.

La sortante est tout de même taclée par son adversaire des Républicains, René Cardoit, qui ne "l'a pas trouvée très présente localement". Le maire de Goualade, village de 88 habitants dans le Bazadais, voit cette candidature comme la "suite logique de [s]on parcours". Et espère ne pas trop souffrir du score de Valérie Pécresse (3,73% sur la circonscription) :'"Ma place, je l'ai faite avant que Valérie Pécresse ne soit désignée. Je ne crois pas qu'on retrouve le score de l'échelon national sur notre territoire", souhaite-t-il.

Parce que la candidate LR a été devancée, ici, par Jean Lassalle. Son parti Résistons! n'investit personne, mais il est proche du Mouvement de la ruralité, représenté par Armelle Cruse, élue à Préchac, qui espère surfer sur la vague. "On a beaucoup d'idées communes. Sur la défense de l'agriculture, l'élevage, les circuits cours.. Mais aussi les services publics, les trains du quotidien ..." Ce qui pose - forcément- la question de la LGV.

Leur position sur la LGV

Ils sont contre

Sophie Mette (Ensemble !) : "L'argent prévu dans cette LGV peut être consacré aux trains du quotidien, du Sud-Gironde vers Bordeaux. Je suis contre depuis bien longtemps. La majorité le soutient parce que ce sont les grands projets de l'État, mais je pense que je peux être contre, en étant de ce territoire, de manière logique."

Sacha André (NUPES) : "C'est un projet anti-écologique, qui va détruire une bonne partie de la vallée du Ciron et qui ne va pas profiter aux habitants du Sud-Gironde, donc anti-social. En plus, on va le payer par diverses taxes."

René Cardoit (Les Républicains) : "Ma commune est coupée en deux par la LGV. Ca a été l'un des premiers projets sur mon bureau. Je ne suis pas contre le progrès, la LGV il la faut, mais pas là où elle est. Le trajet est rempli de non-sens, écologiques, financiers, humains. Il y avait un projet sur l'ancienne ligne qui me semblait beaucoup plus approprié".

Armelle Cruse (Mouvement de la ruralité) : "Je ne suis pas contre la LGV, mais ce n'est pas la priorité. On se rend compte que c'est énormément d'argent dépensé pour une minorité de gens, alors qu'on a besoin d'argent pour les trains du quotidien. Il y a des lignes à remettre en marche. On a dans la majeure partie des communes un nombre croissant d'habitants, et il faut les services en face".

Il est pour

Damien Obrador (Rassemblement national) : "Je suis pour la LGV, mais je conteste le financement. Les gros projets d'investiture doivent être financés par l'État, on ne va pas faire les poches des particuliers ou des entreprises. Économiquement, je pense que cette LGV, avec la gare prévue à côté de Captieux, va apporter un dynamisme économique à ce territoire."

