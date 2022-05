Législatives 2022 : les militants communistes tractent à Arcachon, le fief de la droite a perdu sa boussole

Les militants communistes n'hésitent plus à tracter sur le marché d'Arcachon. Dans ce fief de la droite traditionnelle et du maire LR Yves Foulon les électeurs ont perdu leur boussole. La députée sortante Sophie Panonacle (LREM) est favorite. Le candidat LR tentera de sauver les meubles.

Arcachon a longtemps été un fief de la droite traditionnelle et modérée mais depuis 2017 et la défaite d'Yves Foulon au profit de Sophie Panonacle (LREM) les cartes ont été rebattues. Au premier tour des présidentielles Valérie Pécresse, candidate des Républicains, a réalisé moins de 6 % des voix sur la circonscription du Bassin. Le Rassemblement Nationale de Marine Le Pen est passé en troisième position avec 23 % des suffrages (derrière Jean-Luc Mélenchon) et Emmanuel Macron a continué de siphonner les voix de la droite.

Cette semaine la candidate de la NUPES, la communiste Marylène Faure et quelques militants n'ont pas hésité à faire campagne, place des Marquises, sous les fenêtres du maire Yves Foulon.

On peut avoir une jolie villa au bord du Bassin et avoir envie de paix sociale - Marylène Faure, candidate NUPES sur la 8ème circonscription de la Gironde

Les communistes en terre de droite Copier

LR recherche candidat

Du côté des LR on a longtemps cherché un candidat. Après le désistement d'Yves Foulon c'est le Lantonnais Olivier Cauveau qui devait porter les couleurs du parti. A la dernière minute il a jeté l'éponge et c'est finalement le Gujannais Marc Morin qui a accepté de partir au combat.

La députée sortante Sophie Panonacle est en lice pour un deuxième mandat. Elle fait figure de favorite. Son crédo : ni de gauche ni de droite. Deux priorités selon elle : la défense du pouvoir d'achat et la lutte contre l'érosion côtière.

Le pouvoir d'achat et la précarité c'est aussi un thème de campagne du Rassemblement National et de son candidat Laurent Lamara, le conseiller régional est en campagne législative pour la deuxième fois. A sa droite il devra compter sur la présence d'Alexane Isnard, candidate "Reconquête", qui entend lutter contre "l'islamisation du Bassin d'Arcachon".

Sophie Panonacle et les autres Copier

12 candidats se présentent sur cette circonscription du Bassin d'Arcachon

- Sophie PANONACLE Renaissance

- Laurent LAMARA RN

- Alexane ISNARD Reconquête

- Marc MORIN LR

- Alain CHAUTEAU Mvt des progressistes

- Marylène FAURE NUPES/PC

- Rémy COSTE (LO)

- Hans BRUSTLE SANTINI (Parti animaliste)

- Eric RICHON, divers

- Christele PORTELAS LEPELLETIER, divers droite

- Véronique ROCCHI, divers

- Lydie RIVAULT, droite souverainiste