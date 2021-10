Législatives 2022 : Jean-Pierre Taite, candidat LR sur la 6ème circonscription de la Loire

A huit mois des élections législatives (12 et 19 juin prochains), Les Républicains dévoilent une partie de leurs candidats et notamment ceux qui porteront les couleurs LR dans la Loire.

Dans cette liste, le plus connu des candidats est assurément Jean-Pierre Taite qui est investi sur la sixième circonscription, celle du Forez. Maire de Feurs et vice-président du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes, Jean-Pierre Taite et aussi président de la fédération LR dans la Loire. Son défi : reprendre une circonscription forézienne détenue par la droite et le centre-droit, depuis les débuts de la Vème république jusqu'en 2017, l'année où Julien Borowczyk l'a fait basculer dans le camp LREM.

Sur la première circonscription (Saint-Etienne), où le député Génération.s, Régis Juanico a annoncé qu'il ne briguerait pas de quatrième mandat, c'est Marie-Camille Rey, ancienne vice-présidente du Conseil régional, qui portera les couleurs LR.

Sur la deuxième circonscription, également stéphanoise, actuellement détenue par le député LREM Jean-Michel Mis, LR a investi Laura Cinieri. Infirmière de profession et conseillère municipale de Saint-Etienne déléguée à la santé, elle est la nièce de Dino Cinieri, actuel député LR de la quatrième circonscription. Le député sortant confiait récemment à France Bleu qu'il officialiserait son intention de briguer (ou pas) un quatrième mandat.

Axel Dugua se lance sur la 3ème circonscription, celle du Gier. L'ancien président des Jeunes Républicains de la Loire est actuellement adjoint au maire de Saint-Chamond, en charge des sports. Cette circonscription, détenue pendant 29 ans par le centriste François Rochebloine, est actuellement représentée par la députée LREM Valeria Faure-Muntian.

Enfin sur la cinquième circonscription, celle du Roannais, LR a investi Antoine Vermorel, adjoint au maire de Renaison et conseiller départemental. Détenue pendant 24 ans par l'actuel maire (LR) de Roanne, Yves Nicolin, cette circonscription est actuellement représentée par Nathalie Sarles, députée En Marche.