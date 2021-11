Législatives 2022 : Olivier Bettati missionné par Christian Estrosi pour faire tomber Eric Ciotti ?

Olivier Bettati est un homme nouveau. L'ancien adjoint de Christian Estrosi (2008-2013) qui s'était battu ensuite contre le maire de Nice candidat RN avec Marion Maréchal Le Pen en 2015 à la région, puis candidat RN à Menton en 2020, est de retour à Nice. Le maire le missionne officiellement pour définir l'avenir du port et le grand projet de modernisation de cette zone.

"Le port est à l'abandon" Olivier Bettati

L'ancien élu municipal et élu régional n'a plus aucun mandat et tient à préciser qu'il ne sera plus candidat à des fonctions "municipales". Mais cette précision a son importance : municipales et pas .. législatives. En effet les observateurs politiques ne sont pas dupes. Et ils y voient une manœuvre politique de Christian Estrosi. Le maire de Nice pourrait ainsi opposer à Eric Ciotti son rival en 2022, un adversaire à sa taille.

Sera t'il candidat à la députation face à Eric Ciotti ?

A en croire Olivier Bettati, sa mission bénévole pour le port occupera l'essentiel de son temps ces six prochains mois. Ce qui nous amène à l'échéance électorale. D'ailleurs le niçois n'écarte rien :

"Je ne sais pas, on verra, je ne m'interdis rien, pourquoi je m'interdirais cela ?"

"On verra" clôt Olivier Bettati qui laissera passer quelques mois "bon vent" se souhaite t-il un sourire aux lèvres. Nul besoin de lire entre les lignes pour comprendre où celui-ci le mènera.