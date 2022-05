Législatives 2022 : pour Béatrice Mottier, candidate Ensemble, "la boussolle est cassée"

Béatrice Mottier (adhérente Renaissance) a été investie dans la première circonscription de la Mayenne par la majorité présidentielle. L'ancienne élue municipale et départementale se représente en compagnie de Rémy Besson, directeur de la Protection civile en Mayenne.

Béatrice Mottier (52 ans) s'était retirée de la vie politique au printemps 2020 à la fin de son mandat d'élue municipale à la ville de Laval. Elle était déjà candidate aux Législatives en 2017 et avait été battue au second tour par le député sortant Guillaume Garot. Entre temps, Béatrice Mottier a mené un combat contre la maladie. Elle a décidé de revenir en politique et de se représenter sur la première circonscription de la Mayenne : "c'est l'alliance des gauches avec l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon qui m'a incitée à revenir. Je pense que la boussole est cassée. la question qui se pose aux habitants de la première circonscription est de savoir s'ils veulent élire un parlementaire qui sera dans la majorité présidentielle pour agir concrètement ou s'ils veulent Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre."

C'est Rémy Besson (28 ans), assistant de régulation médicale et engagé dans le monde associatif qui a été choisi par Béatrice Mottier pour être suppléant. "Nous nous sommes connus il y a huit ans" précise la candidate.

En 2017, Guillaume Garot avait été réélu avec 61,24% des suffrages au second tour contre 38,76% pour Béatrice Mottier.

