Législatives 2022 : pouvoir d'achat et mobilité, deux préoccupations dans la 1ère circonscription de l'Indre

Avec un peu plus de 105 000 habitants, la première circonscription de l'Indre compte 10 000 résidents de moins que sa voisine, qui va de Valençay à Eguzon en passant par la Châtre et Issoudun. Cela s'explique notamment par la part importante que représente la Brenne dans la superficie de cette circonscription. C'est une zone évidemment moins peuplée. Mais qui dit moins de population ne dit pas moins d'enjeux. Au contraire : les habitants attendent beaucoup de ces élections législatives.

Le taux de pauvreté le plus élevé parmi les circonscriptions berrichonnes

Première préoccupation des Français lors de l'élection présidentielle, le pouvoir d'achat reste au cœur des débats. Et particulièrement dans la première circonscription de l'Indre, où plus de 16% des personnes vivent sous le seuil de pauvreté : c'est le taux le plus élevé en Berry. Moins de 1100 euros nets par mois pour une personne seule, voilà la réalité qui se cache derrière. "Avoir trimé toute une vie pour 900 euros, c'est vraiment dur", se désole Marc, à la retraite. "On se prive de pleins de choses : pas de restaurant, pas de cinéma, pas de vacances. Il faudrait baisser les prix de l'essence et avoir au moins 1500 euros par mois de retraite", estime ce jeune retraité.

À Châteauroux, on compte trois quartiers prioritaires de la politique de la ville. À Saint-Jean et Beaulieu, la moitié des habitants vit sous le seuil de pauvreté. "Chaque semaine, ça augmente quand je fais les courses. Avant, je prenais des marques distributeurs mais je ne peux plus me le permettre. On rogne sur la qualité", constate Stéphanie. Cette mère de famille ne demande qu'une chose au prochain député. "Il faut un contrôle des prix sur les produits de première nécessité comme la baguette", indique-t-elle.

La difficile question de la mobilité

Le pouvoir d'achat, c'est aussi comment faire le plein d'essence pour sa voiture. Ça coûte cher et pourtant, cela reste indispensable dans beaucoup de cas. 79,1% des résidents de la première circonscription de l'Indre utilisent un véhicule pour se rendre au travail. "Sans voiture, c'est mission impossible de se déplacer", explique Patrice, habitant de Martizay, commune d'un millier d'habitants en Brenne.

Une navette autonome va bientôt entrer en service et permettre de faire un trajet de 17 kilomètres en passant par Saint Michel en Brenne, Martizay, Paulnay, Migné, Saint Mézières en Brenne et Azay le Ferron. "La question de la mobilité est transversale. Attractivités économiques, touristiques et du territoire : c'est tous ces aspects-là. Tout cela mérite d'être étudié. On a des gens qui renoncent aux soins à cause de difficultés à se déplacer", souligne Aurélie Raynaud, cheffe de projet du contrat de relance et de transition écologique à la Maison du Parc naturel régional.

La désertification médicale et le symbole de l'hôpital du Blanc

C'est une inquiétude pour tous les Berrichons : comment avoir un accès facile aux soins ? Dans la première circonscription de l'Indre, la dernière législature a été marquée par la fermeture de la maternité de l'hôpital du Blanc. Depuis novembre 2018, les femmes vivant en Brenne doivent accoucher à Poitiers ou Châteauroux, c'est-à-dire souvent à une heure de route. Certaines femmes enceintes ont déjà été obligées d'accoucher chez elles. Le comité de défense des usagers du centre hospitalier du Blanc se pose désormais des questions sur l'avenir du site, qui fait régulièrement face au manque de personnel, dans certains services, comme la cardiologie. Une lettre a été envoyée à chaque candidat pour leur demander de préciser leurs actions s'ils sont élus.

Mais ce n'est pas que dans la campagne que l'accès aux soins est difficile. Dans l'agglomération de Châteauroux, il n'y a que 160 médecins généralistes. Soit un professionnel pour quasiment 500 habitants. Et c'est un secteur de plus en plus vieillissant. En Brenne, les médecins ont en moyenne 66 ans et sont donc proches de la retraite. Attirer de nouveaux professionnels, ce sera l'un des enjeux majeurs du ou de la future députée de la première circonscription de l'Indre.