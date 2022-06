Législatives 2022 : prime aux sortants dans les Landes, les trois ex-députés en tête au premier tour

Boris Vallaud, Geneviève Darrieussecq et Lionel Causse sont en tête dans les trois circonscriptions landaises. Si le député sortant socialiste et l'ex-ministre sont largement en tête dans la 1ère et 3e circonscription, les résultats sont plus serrés dans la 2e circonscription.

Les Landes disent "oui" à la continuité. Avec une participation faible à 53,94% dans le département, les trois députés sortants sont en tête.

Boris Vallaud a réalisé un excellent score. Le député socialiste sortant de la troisième circonscription soutenu par la NUPES gagne 15 points par rapport au premier tour de 2017 (40,16% contre 25,33%). "Je me réjouis de la dynamique. Je constate qu'il y a une forte abstention et je vois un Rassemblement National bien plus haut sur notre territoire. Je note que la majorité présidentielle est bien plus basse dans les Landes." Face au sortant, il y aura Jean-François Broquères (24,86%), candidat de la majorité présidentielle.

Ballotage favorable pour Geneviève Darrieussecq

Cette majorité présidentielle dans la première circonscription avec Geneviève Darrieussecq, en tête, est en effet en recul par rapport à il y a cinq ans (33,39% contre à 43,34%). La député sortante justifie ce score en légère baisse en raison de l'usure du pouvoir.

"Les circonstances ne sont pas du tout les mêmes, nuance Geneviève Darrieussecq. J'ai fait parti d'un gouvernement dont je suis très fier, on a fait du bon travail. Le Président a été lui aussi moins bien élu donc ce n'est pas une surprise. Il est difficile de comparer les choses." La candidate Ensemble ! est en ballotage favorable pour le second tour car son adversaire Nupes, Guy de Barbeyrac, (22,95%) n'a pas de réserve de voix.

Un résultat serré dans la deuxième circonscription

Enfin Lionel Causse, député sortant, est lui aussi en tête dans la deuxième circonscription avec 33,78%. C'est un score là aussi en baisse par rapport à 2017 (42,96%). Face au candidat de la majorité présidentielle, celui de la Nupes, Jean-Marc Lespade, est assez proche avec 30,24% des voix.

"Je m'étais donné comme objectif de faire plus de 30%", explique le député sortant. "On s'attendait une forte progression de la gauche, finalement elle n'est pas si importante. On a des inquiétudes de Français légitimes notamment sur le pouvoir d'achat et si nos électeurs nous font confiance nous allons avancer sur le pouvoir d'achat pour les retraités sur le chèque alimentaire."