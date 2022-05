Législatives 2022 - Pyrénées-Orientales : confusion sur les terres de Jean Castex

Henri Guitart et José Montessino se lancent. Respectivement maire de Vernet-les-Bains et d'Eus, ils se présentent aux élections législatives de juin prochain sous la bannière de Jean Lassalle, "Résistons".

Besoin de "porter la ruralité"...

José Montessino l'assure, la première raison de ce choix est de "porter la ruralité". "On a l'impression qu'elle a été un petit peu oubliée. On ne s'y retrouve pas trop peut-être avec les autres candidats. On va s'intéresser à l'agriculture : à l'élevage, aux maraîchers qui ont souffert du gel. Si on ne les défend pas, dans quelques temps, on ne mangera plus rien" Faut-il comprendre que le monde rural n'a pas été défendu depuis cinq ans ?

Tant qu'il y avait Jean Castex on se sentait un petit peu protégés, aujourd'hui on ne sait pas comment ça va se passer. José Montessino

Le maire d'Eus (candidat sous la bannière LR aux cantonales) rétorque tout de suite : "Heureusement que Jean Castex a été là, il a fait un excellent travail et on l'en remercie. Mais maintenant qu'il n'est plus là, il va falloir assumer notre territoire."

... Et une investiture qui ne passe pas?

Henri Guitart comme titulaire et José Montessino comme suppléant voudraient donc défendre la circonscription et estiment "qu'on n'est jamais mieux servis que par soi-même". Mais cet engagement peut poser question. José Montessino est un proche du Premier ministre sortant. Cette candidature intervient moins d'une semaine après l'annonce des investitures LREM-Renaissance dans le département. Investitures dont on dit qu'elles ont été supervisées par l'ancien maire de Prades lui-même. Même s'il s'en défend, on comprend dans les propos de José Montessino, que le choix de Pierre Bataille pour porter les couleurs de la majorité est contesté.

Sur cette troisième circonscription, plusieurs candidats à la candidature pour Renaissance (ex La République en Marche) s'étaient faits connaître : il y avait la députée sortante, Laurence Gayte, qui jure n'avoir aucune amertume de ne pas être reconduite. Mais aussi un conseiller municipal de Vernet-les-bains : Raphael Vigier. A 29 ans, cet ancien cadre de Canal + et proche d'Adrien Taquet, secrétaire d'état en charge de l'enfance et des familles dans le gouvernement sortant, voulait porter la candidature de la jeunesse et faire grimper le nombre de jeunes députés à l'assemblée.

Les autres candidats déjà annoncés

Voici les autres candidats investis à ce jour sur cette troisième circonscription des Pyrénées-Orientales :

A droite : Sandrine Dogor pour le Rassemblement National, Laurence Martin pour Les Républicains, Charles Mandar pour Reconquête!

A gauche : Nathalie Cullell pour la NUPES, Anna-Maria Urroz de Lutte Ouvrière.

Et enfin Morgane Le Floch pour "Le pays catalan, c'est vous".