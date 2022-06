Législatives : quatre députés Rassemblement national dans le Gard

Les électeurs du Gard ont élu ce dimanche quatre députés RN sur les six circonscriptions au second tour des élections législatives.

Il n'y avait jusqu'ici qu'un seul député Rassemblement national (Nicolas Meizonnet), ils seront désormais quatre. Quatre sur six : Yoann Gillet (première circonscription), Nicolas Meizonnet (deuxième circonscription), Pascale Bordes (troisième circonscription) et Pierre Meurin (quatrième circonscription). Les autres élus : Michel Sala (NUPES) et Philippe Berta (Modem) qui est le seul avec Nicolas Meizonnet à conserver son siège de député dans le Gard.

Les résultats :

1re circonscription : Yoann Gillet (52.01%, RN) / Françoise Dumas (47.99%, ENS)

Yoann Gillet © Radio France - .

2e circonscription : Nicolas Meizonnet (56.65%, RN) / Yvan Lachaud (43.35%, ENS)

Nicolas Meizonnet, député RN et candidat à sa réélection aux législatives sur la deuxième circonscription du Gard © Radio France - Tony Selliez

3e circonscription : Pascale Bordes (51.32%, RN) / Anthony Cellier (48.68%, ENS)

Pascale Bordes, candidate Rassemblement National sur la troisième circonscription du Gard aux élections législatives 2022 © Radio France - Tony Selliez

4e circonscription : Pierre Meurin (54.49%, RN) / Arnaud Bord (45.51%,NUP)

Pierre Meurin, 32 ans, candidat Rassemblement National aux élections législatives sur la quatrième circonscription du Gard. Il est commercial dans les énergies renouvelables. © Radio France - Tony Selliez

5e circonscription : Michel Sala (53%, NUPES) / Jean-Marie Launay (47%, RN)

6e circonscription : Philippe Berta (52.17%, ENS) / Nicolas Cadène (47.83%, NUPES)

Philippe Berta, député MODEM, et candidat à sa réélection sur la sixième circonscription du Gard © Radio France - Mélodie Viallet