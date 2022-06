Législatives 2022 : qui de Mireille Clapot ou Karim Chkéri peut l'emporter sur la circonscription de Valence ?

Mireille Clapot et Karim Chkéri ont débattu ce mercredi 15 juin sur France Bleu Drôme Ardèche à quelques jours du second tour des élections législatives. La députée sortante, Ensemble !, de la 1ère circonscription de la Drôme est opposée au candidat de la Nupes.

78 000 électeurs sur la 1ère circonscription de la Drôme, celle de Valence, devront départager ce dimanche 19 juin Karim Chkéri, candidat Nupes arrivé en tête au 1er tour et Mireille Clapot, députée sortante investie Ensemble !, majorité présidentielle. Tous les deux ont débattu ce mercredi sur France Bleu Drôme Ardèche.

Qui peut l'emporter ?

Qualifiée de justesse pour le second tour, Mireille Clapot, décrypte : "On a traversé des périodes difficiles, gilets jaunes, crise du Covid et guerre en Ukraine. La vague de 2017 a été très haute. On revient à des choses plus normales. Mais je pense que ce projet [que je porte], est partagé par une majorité des habitants de la circonscription".

Arrivé en tête au 1er tour avec 28% des suffrages, Karim Chkéri ne bénéficie pas d'une réserve de voix. "Nous comptons sur les abstentionnistes et il y a aussi les autres partis politiques", dit-il. Ce sera certainement difficile de convaincre les 19% d'électeurs qui ont voté pour Véronique Pugeat (LR) mais Karim Chkéri veut aussi chercher "les fachés mais pas les fachos" qui ont voté à 15% pour le candidat RN, Philippe Tosello-Pace.

L'une des clés sera l'abstention. 53% des inscrits ne sont pas allés voter dimanche 12 juin. Et généralement, l'abstention est encore plus forte au second tour.

L'hôpital : l'urgence dans les urgences ?

Karim Chkéri, syndicaliste à l'hôpital de Valence, dénonce une politique comptable d'Emmanuel Macron : "Le gouvernement a fermé des lits. Ils ont voté une loi d'austérité permanente dans l'hôpital public". Il souhaite davantage de recrutements. Mireille Clapot répond : "Il n'y a pas de recette magique. Ce n'est pas qu'en versant de l'argent qu'on va régler le problème. C'est un problème de fond. Il faut réorganiser le service des urgences et avoir une meilleure médecine de garde pour mieux gérer les flux".

Pour lutter contre les déserts médicaux, la députée sortante veut surtout inciter plus qu'obliger les médecins à s'installer dans les territoires ruraux : "Ce n'est pas en décrétant des mesures coercitives que l'on va améliorer la situation. Il y a des expériences intéressantes pour que les internes et jeunes médecins s'installent au cours de leurs études sur les territoires. Il faut susciter à nouveau des vocations". Karim Chkéri, fait non de la tête : "Cela fait cinq ans que la situation empire. Les beaux discours, cela suffit".

La sécurité : quel avenir pour la police ?

Les deux candidats s'accordent sur un point : il faut davantage de policiers et de gendarmes sur le terrain. Mais faut-il encadrer davantage l'exercice des forces de l'ordre ? Karim Chkéri rebondit sur les propos de Jean-Luc Mélenchon : "Oui, il y a des policiers qui tuent. On ne peut pas accepter qu'une jeune fille meurt parce qu'elle était passagère d'un véhicule. Je ne vais pas faire l'amalgame, je ne mélange pas toute la police mais cela déshonore les policiers".

Réponse de Mireille Clapot : "Le droit, rien que le droit. Je déplore, moi qui suis militante des droits humains, qu'il y ait des victimes. Mais il ne faut pour autant pas jeter l'anathème sur toute une institution. Jean-Luc Mélenchon a investi l'infirmière qui avait lancé des pavés sur les policiers comme suppléante de Mathilde Panot. Jean-Luc Mélenchon ne manque jamais de rappeler que la police tue et d'utiliser le terme violences policières. Il oublie que nous sommes dans un État de droit et qu'il faut une police et une justice".

Les électeurs pourront voter ce dimanche de 8h à 18h.