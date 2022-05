Législatives 2022 : qui est candidat dans votre circonscription ?

Les candidats aux élections législatives sont 6.293 sur la ligne de départ pour le premier tour du 12 juin, un nombre en recul de 20% par rapport à 2017, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur lundi 23 mai. Cela représente près de 11 candidats en moyenne par circonscription. Quelque 55,8% sont des hommes, 44,2% des femmes. Les candidats avaient jusqu'à vendredi soir 20 mai pour se déclarer en préfecture. Découvrez qui est candidat dans votre circonscription.

► Cliquez ici si vous ne parvenez pas à afficher le module

► Cliquez ici si vous ne parvenez pas à afficher la carte

La campagne officielle démarre le 30 mai

En 2017, pour les dernières élections législatives, 7.882 candidats s'étaient présentés, dont plus de 42% de femmes. Soit 1.300 candidats de plus que cinq ans auparavant (+19,7%). Ce recul peut s'expliquer notamment par l'alliance à gauche au sein de la Nupes entre LFI, EELV, PS et PCF, et par celle de la majorité présidentielle entre LREM, MoDem et Horizons.

Cette année, la campagne officielle démarre le 30 mai. Puis les votes auront lieu les 12 et 19 juin, pour la désignation des 577 députés, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de France.