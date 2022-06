Législatives 2022 : qui est Nicolas Thierry, le député écologiste de Gironde ?

Depuis ce dimanche 19 juin 2022, Nicolas Thierry est le nouveau député de la 2e circonscription de la Gironde, celle de Bordeaux centre. Il a récolté 53,34% des voix, devançant la député sortante de près de 2500 bulletins. Avec son élection, les "Verts" de Gironde retrouvent les bancs de l'Assemblée, qu'ils avaient quitté en 2017, lorsque Noël Mamère, élu à Bègles depuis 1995, avait laissé sa place à l'insoumis Loïc Prud'homme. Qui est Nicolas Thierry ? Quel est son parcours ? France Bleu fait le point.

Bio express

Âge : 46 ans

46 ans Parti : Europe Ecologie Les Verts

Europe Ecologie Les Verts Précédents mandats : conseiller régional de Gironde depuis 2015

Né à Créon, dans une famille de viticulteurs, il y a 46 ans, Nicolas Thierry est aussi pragmatique qu'ouvert à la transition écologique dans le vignoble bordelais. En 2002, il décroche un DESS de psychosociologie de l'environnement à la Sorbonne. C'est également un passionné d'histoire, qui reprend des études à près de 40 ans en cours du soir, et obtient un master de l'université de Nanterre.

Côté carrière, il a travaillé en Polynésie française sur la gestion des déchets, puis au sein d'Uni-cités sur la mise en place de services civiques. Depuis 2017, il enseigne à Science Po Bordeaux les bases de la communication politique.

Nicolas Thierry a rejoint les Verts en 2005, puis a travaillé sur la campagne présidentielle de Dominique Voynet en 2007, puis celle d'Eva Joly en 2012. Après l'élection de François Hollande, il rejoint le cabinet de Cécile Duflot au ministère du logement. Il est élu aux régionales de 2015 et devient vice-pdt en charge de l'environnement. en 2021, il a mené la liste écolo aux régionales, en confrontation avec Alain Rousset et termine en quatrième position avec un peu plus de 14% des voix.