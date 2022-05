Législatives 2022 : qui sont les candidats berrichons investis par la majorité présidentielle ?

On prend les mêmes et on recommence ! C'est visiblement la stratégie dans le Cher puisque les trois députés sortants sont tous en lice pour un nouveau mandat. François Cormier Bouligeon, de La République en Marche, dans la première circonscription ; Nadia Essayan, élue Modem, dans la deuxième ; et Loïc Kervran est investi dans la troisième circonscription du Cher. Lui qui avait pourtant quitté LREM en décembre 2020, regrettant "l'institutionnalisation du parti".

Aucun candidat investi encore dans l'Indre

Nadia Essayan doit lancer sa campagne lors d'une réunion publique mardi prochain à Saint Doulchard. Cette investiture, c'est "une grande confiance et un honneur qui m'est fait par le président Macron", a-t-elle réagi sur ses réseaux sociaux.

En revanche, pas de fumée blanche encore dans l'Indre ! Ni François Jolivet ni Robinson Barbier n'ont reçu d'investiture pour le moment. Est-ce une simple question de quelques jours ou y'a-t-il un blocage, des discussions ? Impossible de le savoir pour l'instant !

