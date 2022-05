Législatives 2022 dans le Haut-Rhin : découvrez qui sont les candidats déclarés

Les déclarations de candidature se multiplient pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022. Découvrez qui sont les personnalités politiques qui aspirent au mandat de député dans les six circonscriptions du Haut-Rhin.

Les 531.644 électeurs du Haut-Rhin voteront les dimanches 12 et 19 juin pour élire six des 577 députés qui siègeront pour cinq ans à l'Assemblée nationale. Vous trouverez ci-dessous la liste des candidats déclarés pour chacune des six circonscriptions haut-rhinoises. Le dépôt officiel des candidatures a lieu du 16 au 20 mai. Cette liste sera donc complétée au fur et à mesure.

Colmar (1re circonscription du Haut-Rhin) : une bataille entre le député sortant LR et une ministre LREM

Le député sortant est Yves Hemedinger (LR), il brigue un 2e mandat.

Les candidats déclarés :

Ariane Bischoff-Batma (Reconquête)

Aïcha Fritsch (Nupes - PS)

Yves Hemedinger (LR)

Brigitte Klinkert (Renaissance)

Flavien Nacely-Frey (dissident EELV)

Gilles Schafar (LO)

Thibaud Zitvogel (Unserland)

Guebwiller-Kaysersberg (2e circonscription du Haut-Rhin)

Le député sortant Jacques Cattin (LR) se représente.

Les candidats déclarés :

Jacques Cattin (UDI-LR)

Anne Deffarges (LO)

Emily Gravier (Reconquête)

Hubert Ott (Renaissance)

Jean-Georges Trouillet (Unserland)

Altkirch (3e circonscription) : la fin d'un règne

Jean-Luc Reitzer (LR) député de la circonscription depuis 1988 ne se représente pas. La bataille pour sa succession est ouverte.

Les candidats déclarés :

Géraud Ferry (LO)

Didier Lemaire (Horizons - Renaissance)

Sandrine Noël (Reconquête)

Patrick Striby (LREM, n'a pas été investi par le parti)

Thomas Zeller (LR)

Jean-Denis Zoellé (Unserland)

Cernay-Fessenheim (4e) : avec 54% des suffrages, Marine Le Pen est arrivée en tête au 2nd tour de la présidentielle

Le député actuel est Raphaël Schellenberger (LR). Il brigue un 2e mandat.

Les candidats déclarés :

Guy Baschung (Unserland)

Ophélie Lefort (Reconquête)

Sandrine Meyer (Renaissance)

Raphaël Schellenberger (LR)

Aimé Sense (LO)

Mulhouse (5e circonscription) : le territoire le plus abstentionniste d'Alsace

Olivier Becht (Agir), député sortant est candidat pour un 2e mandat.

Les candidats déclarés :

Régis Baschung (Unserland)

Olivier Becht (Agir)

Florian Colom (LR)

Nadia El Hajjaji (Nupes - LFI)

Salah Keltoumi (LO)

Pierre Pinto (RN)

Emmanuel Taffarelli (Reconquête)

Illzach (6e circonscription) : centriste depuis 1988

Bruno Fuchs (Modem) se représente pour un 2e mandat.

Les candidats déclarés :