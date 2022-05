Législatives 2022 : Réécoutez le débat FB Gard Lozère / Midi Libre sur la deuxième circonscription du Gard

France Bleu Gard Lozère et Midi libre vous ont proposé ce mardi, entre 18h et 19h, un débat sur les élections législatives sur la deuxième circonscription du Gard. Il a eu lieu en direct du Musée de la Romanité. Vous pouvez le réécouter ici.

Législatives 2022 : le débat sur la 2e circonscription du Gard, avec France Bleu Gard Lozère et Midi Libre, en direct du Musée de la Romanité à Nîmes

Vous l'avez peut-être suivi en direct ce mardi soir sur France Bleu Gard Lozère : le grand débat avec nos confrères de Midi Libre sur la 2e circonscription du Gard, en vue des élections législatives 2022. Elections qui ont lieu les 12 et 19 juin prochains. Le débat animé par Jérôme Plaidi (France Bleu Gard Lozère) et et Gil Lorfèvre (Midi Libre), s'est déroulé en public au Musée de la Romanité, à Nîmes. Cinq des dix candidats étaient réunis sur le plateau.

Le député sortant le RN Nicolas Meizonnet, candidat à sa réelection, avait en face de lui Yvan Lachaud, pour Horizons, le parti d'Edouard Philippe (Majorité présidentielle, Coralie Ghirardi, pour la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, Frédéric Touzellier pour les Républicains, et Anthony Leroy, pour le parti d'Eric Zemmour, "Reconquête !"

La liste complète des candidats sur la deuxième circonscription du Gard :

Coralie Ghirardi (Nupes - La France Insoumise)

Yvan Lachaud (Horizons)

Geneviève Bourrely (Debout la France)

Stéphane Manson (Lutte Ouvrière)

Frédéric Touzellier (Les Républicains)

Julien Voiron (Parti pirate)

Nicolas Meizonnet (Rassemblement national, député sortant)

Zakaria Moukite (Mouvement des écologistes libres)

Anthony Leroy (Reconquête!)

Pierre-Jean Sevilla

