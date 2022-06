Législatives dans le Berry : quatre députés sortants qualifiés, Nadia Essayan éliminée dès le 1er tour

C. Morin et V. Isore

Quatre députés sortants sont qualifiés pour le second tour des élections législatives dans l'Indre et le Cher

Quatre députés sortants en ballotage favorable, une sortante éliminée dès le premier tour, la NUPES au second tour dans trois des cinq circonscriptions. Voilà les enseignements du premier tour des élections législatives qui se sont déroulées dans l'Indre et le Cher ce dimanche.

François Cormier-Bouligeon, Loïc Kervran, Nicolas Forissier et François Jolivet sont en lice pour conserver leur siège au palais Bourbon. Ils sont tous les quatre arrivés en tête des suffrages sur leur circonscription, dans un scrutin où seulement un électeur sur deux s'est déplacé aux urnes (même un peu moins dans le Cher).

Dans le Cher, deux confirmations et une surprise

Première circonscription du Cher

Selon les résultats officiels du ministère de l'Intérieur, c'est le député sortant François Cormier-Bouligeon qui arrive en tête, avec 32,14 % des voix, largement devant le candidat de la Nupes, Alex Charpentier, avec 24,20%. Les deux sont qualifiés pour le second tour.

Deuxième circonscription du Cher

C'est l'une des grosses surprises de la soirée dans le Berry. La député Modem sortante Nadia Essayan est éliminée dès le premier tour de cette élection législative. Elle arrive troisième, avec 22,6% des voix. En tête des suffrages, le candidat de la Nupes Nicolas Sansu, maire de Vierzon, a recueilli 32,36% des voix. Il affrontera au deuxième tour la candidate du Rassemblement national, Christine Poly.

"L'union a très bien fonctionné" s'est satisfait Nicolas Sansu sur France Bleu Berry. "L'appel est simple. Il y a le choix entre un élu qui a toujours respecté la république, qui a toujours travaillé pour la circonscription, et en face quelqu'un qui prône la haine et la division, et que l'on a même pas vu pendant la campagne, et que l'on ne connaît pas. Le choix sera très vite fait, les électeurs ne s'y tromperont pas. Je vais contacter Mme Essayan pour lui demander d'apporter le soutien républicain, comme j'ai pu le faire à Mr Macron".

Avec dix points d'avance et la dynamique qui se profile, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétudes majeures - Nicolas Sansu, candidat de la Nupes sur la 2e circonscription du Cher

Troisième circonscription du Cher

Le député sortant Loïc Kervran arrive en tête, avec 32,6%. L'élu de la majorité présidentielle affrontera au deuxième tour le candidat du Rassemblement national Thibault de la Tocnaye, qui recueille 27,52%.

"C’est une grande satisfaction" a réagi sur France Bleu Berry Loïc Kervran. "D’autant que c’est sans doute la circonscription du Cher la plus défavorable à la majorité présidentielle, au regard des scores de la présidentielle. J’y vois la marque d’un fort ancrage local, et de ma volonté de dépasser les esprits partisans. Je suis le seul candidat qui n’est pas encarté sur cette circonscription" poursuit celui qui a quitté la République en Marche au cours de son mandat. "Mais il faut garder une grande concentration, car nous ne sommes qu’à la moitié du chemin."

"L’écart qu’il y a entre mon score et celui de M. Kervran est moins important que celui qu’il y a eu entre Macron et Le Pen au premier tour" souligne Thibault de la Tocnaye. "J’ai bien consolidé notre implantation. J’ai une réserve de voix à mon avis assez importante, peut-être plus importante que celle de M. Kervran. Il y a nos amis souverainistes de Reconquête ! et de Debout La France. Il y a aussi à mon avis une partie des LR. Et je pense que pour la NUPES, déjà Marine Le Pen avait bénéficié de quatre ou cinq points au deuxième tour venant de Mélenchon, eh bien je pense que je peux en avoir un peu plus. Je pense que la circonscription est moins d’extrême gauche que ne peut l’être la France. Je table sur un tiers minimum de report de voix venant de la NUPES. L’enjeu c’est d’avoir une opposition vraiment sérieuse à Macron."

Dans l'Indre, les députés sortants basculent en tête

Première circonscription de l'Indre

François Jolivet arrive en tête du premier tour. Le député sortant, membre de la majorité présidentielle, rassemble 27,53% des voix. Il devance la candidate de la Nupes Eloise Gonzalez, qui a recueilli 22.54% des suffrages.

Sur la commune du Blanc, c'est le député sortant de la majorité présidentielle François Jolivet qui est arrivé en tête des suffrages, avec 29,52 %. Derrière lui, la candidate de la Nupes, Eloise Gonzalez, recueille 23,41% dans cette commune.

Deuxième circonscription de l'Indre

Nicolas Forissier est qualifié pour le second tour. Le député LR arrive en tête, avec 25,52% des voix. Il affrontera le candidat du Rassemblement national, Fabien Thirion, qui a récolté 23,64%. Le candidat Nupes Aymeric Compain est éliminé.

Sur la commune d'Argenton-sur-Creuse, le député sortant Nicolas Forissier arrive en troisième position. L'élu LR récolte 20% des voix, contre 21,05% pour Sophie Guérin, candidate Modem-Ensemble!, la majorité présidentielle. C'est le candidat de la Nupes Aymeric Compain qui est largement en tête sur cette commune, avec 33,68% des voix.

En revanche, à La Châtre, Nicolas Forrissier réalisé un beau score, lui qui a été pendant 22 ans le maire de la commune. Le député récolte 39,87 % des suffrages, largement devant Aymeric Compain (Nupes, 20,25%) et Sophie Guérin (Modem-Ensemble, 16,01%).

La carte des résultats dans le Cher

La carte des résultats dans l'Indre